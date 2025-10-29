Mercato FC Nantes : Kita répond cash pour Tylel Tati !

Le PSG et d’autres géants européens foncent sur le roc du FC Nantes, Tylel Tati. Mais le jeune crack ne quittera pas le FCN lors du prochain mercato hivernal.

Mercato FC Nantes : le PSG vise Tylel Tati, Kita dit Non

Le PSG observe avec attention Tylel Tati. Le jeune défenseur du FC Nantes, 17 ans, est en pleine forme en ce début de saison. Le crack français a vite saisi sa chance. Appelé en équipe première suite au départ de Nathan Zézé, il a montré de très belles qualités et est devenu un titulaire indiscutable.

Du beau monde tourne autour de lui, mais le président du FC Nantes, Waldemar Kita a vite blindé sa pépite. Formé chez les Canaris, il a paraphé son premier contrat professionnel il y a quelques semaines. Ses performances attirent déjà les convoitises, de Paris bien sûr, mais aussi d’Angleterre et d’Allemagne. Sous Luis Enrique, Paris cible des jeunes capables de s’intégrer rapidement au collectif. Le profil de Tati plaît au coach parisien.

Selon Sport, les dirigeants du PSG suivent son évolution de très près. Vendredi dernier, plusieurs recruteurs étrangers étaient présents au Stade Jean-Bouin pour observer le prodige lors du match face au Paris FC, révèle L’Equipe. Le Paris SG serait notamment le favori pour déloger le joueur. Mais le dossier s’annonce complexe.

Tylel Tati n’envisage pas de quitter la Beaujoire en cours de saison. Un départ cet hiver est exclu. Le défenseur, déjà apparu huit fois en Ligue 1 cette saison, veut continuer à grandir chez les Canaris avant de penser à l’étape suivante.