FC Nantes : Luis Castro prend une grande décision !

Le technicien du FC Nantes, Luis Castro promet du changement après la défaite face à l’AS Monaco en Ligue 1.

La Beaujoire a accueilli un choc intense mercredi soir. Huit buts, de l’intensité, de la chaleur : le FC Nantes s’est incliné 3-5 face à Monaco, mais sans baisser les bras. Le tacticien du FCN, Luis Castro, lui, a préféré retenir l’attitude plutôt que le score. Ses hommes ont livré une performance XXL.

« Ça a été un match offensif des deux côtés. Pour une personne qui aime le foot, c’est beau à voir. Pour un coach, un peu moins. Mais il y a une chose que je ne veux jamais voir, ce sont des joueurs qui trichent et ne donnent pas le maximum. Aujourd’hui on a perdu mais on a toujours cherché le résultat, cherché à jouer et à presser. Après, c’est à moi de trouver les petits détails qui font la différence, et surtout l’équilibre. », a déclaré Luis Castro.

Le coach nantais veut désormais opérer certains changements pour permettre au FC Nantes de surfer sur les vagues du succès. « Ce n’est pas que le rôle de la ligne défensive. Parfois il y a des erreurs de la défense, parfois ça vient du milieu de terrain. À moi de trouver des solutions, de travailler ces aspects avec les joueurs pour qu’on soit plus solide. », a-t-il ajouté.

Avec 9 points et une 15ᵉ place, Nantes reste sous pression. Mais Luis Castro veut s’appuyer sur cette défaite pour lancer une dynamique. Parce qu’à ses yeux, l’état d’esprit est déjà là. Les Canaris vont chercher à passer leurs nerfs sur le prochain adversaire, le FC Metz dimanche pour la 11e journée.