Deschamps lance un message au PSG pour Ousmane Dembélé

Mis sur le banc des accusés pour la blessure d’Ousmane Dembélé avec les Bleus en septembre passé, Didier Deschamps, sélectionneur de l’équipe de France, a commenté le nouveau souci physique de l’attaquant du PSG.

Deschamps refuse la polémique avec le PSG pour Ousmane Dembélé

En conférence de presse ce jeudi pour dévoiler sa liste des 24 internationaux français convoqués pour le rassemblement de novembre, Didier Deschamps a été interrogé sur la nouvelle blessure d’Ousmane Dembélé avec le Paris Saint-Germain ce mardi soir contre le Bayern Munich en Ligue des Champions.

Alors que le PSG et ses supporters l’avaient accablé en septembre dernier pour le Ballon d’Or 2025, le sélectionneur de l’équipe de France n’a pas voulu en rajouter sur la polémique. Contraint de se passer de Dembélé pour ce mois de novembre, Deschamps s’est dit désolé pour l’attaquant de 28 ans.

« Je suis triste pour Ousmane Dembélé. L’an dernier il a été épargné, et depuis, il enchaîne des blessures. Ne pas l’avoir avec nous n’est pas une bonne chose. Ne comptez pas sur moi pour entrer dans la polémique. Son club prend des décisions, nous aussi on en a pris », a lancé le technicien français devant les médias, avant France – Azerbaïdjan.

Relancé sur la gestion de Luis Enrique et le staff parisien sur le cas Dembélé, le Champion du Monde 1998 a déclaré qu’il ne s’érigerait pas en donneur de leçon, laissant le PSG libre de la gestion de son joueur.

« Ce qui se passe au PSG, ça les regarde, je n’ai pas les éléments. Je ne me permettrai pas de dire quoi que ce soit sur n’importe quel club. […] Je ne suis pas à la place de Luis Enrique comme il n’est pas à la mienne. À partir du moment, où ses joueurs sont sur le terrain, il y a un risque.

Hakimi et Mendes n’étaient pas à risque, mais ils se sont blessés », a expliqué Deschamps, qui a fait appel à quatre joueurs du Paris SG pour cette trêve internationale : Lucas Chevalier, Lucas Hernandez, Warren Zaïre-Emery et Bradley Barcola.