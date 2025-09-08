PSG : Deschamps répond cash à Riolo pour Ousmane Dembélé !

Pointé du doigt après les blessures de Désiré Doué et surtout d’Ousmane Dembélé, deux attaquants du PSG, contre l’Ukraine vendredi soir, le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps, continue de se défendre.

PSG : Daniel Riolo tacle Didier Deschamps pour Ousmane Dembélé

Dans son émission After Foot sur RMC, Daniel Riolo a estimé que les excuses de Didier Deschamps sur la blessure d’Ousmane Dembélé avec l’équipe de France ne tiennent pas la route.

« Pour Ousmane Dembélé, quand Didier Deschamps dit qu’il y a des staffs qui ne communiquent pas ou ne donnent pas les informations, en ce qui concerne le PSG, ce qu’il dit n’est pas vrai. Non seulement le PSG a prévenu, mais il a fourni le dossier médical en disant : pour nous, il ne faut pas qu’il joue. Les propos de Didier Deschamps ne tiennent pas parce que le PSG a été clair et net. C’est bancal », a déclaré le journaliste sportif ces dernières heures. La réponse du sélectionneur des Bleus ne s’est pas fait attendre.

Deschamps à Riolo : « le PSG n’est pas notre adversaire »

L’équipe de France accueille l’Islande, mardi soir pour la deuxième journée des qualifications à la Coupe du Monde 2026. À la veille de cette rencontre, Didier Deschamps s’est présenté devant les médias. L’occasion pour le sélectionneur des Bleus de revenir sur la polémique autour des blessures d’Ousmane Dembélé et Désiré Doué.

« Prêt à changer le protocole médical ? Je suis sélectionneur, le protocole, je ne sais pas duquel vous parlez. Qu’est-ce que ça signifie “transparent” ? Ce n’est pas de mon ressort. Il s’est passé ce qu’il s’est passé. Je suis surtout triste pour Ousmane et Dez, bien évidemment. On perd, avec leurs blessures, deux éléments pour le match de demain. On a fait les choses de manière très professionnelle, progressive, comme on le fait avec tous les joueurs, en tenant compte de leurs ressentis.

C’est quelque chose d’important aussi. Malheureusement, c’est arrivé. Ça concerne deux joueurs du PSG. Pour éviter des questions là-dessus : le Paris Saint-Germain n’est pas notre adversaire, ça ne l’a jamais été. Les clubs n’ont jamais été nos adversaires, même si on a des intérêts différents, c’est normal. J’ai été de l’autre côté de la barrière, je sais ce que c’est. Notre seul adversaire, c’est l’Islande, demain », a expliqué Didier Deschamps.