Mercato : Le PSG répond sèchement au clan Ousmane Dembélé !

Après son sacre au Ballon d’Or et sa saison 2024-2025 mémorable, Ousmane Dembélé veut être récompensé avec une revalorisation salariale conséquente. Mais le PSG ne veut plus faire de folie.

Mercato PSG : Ousmane Dembélé veut le même salaire que Neymar et Messi

Récemment, le journaliste Bertrand Latour a confirmé les négociations à venir entre Luis Campos, conseiller sportif du PSG, et Moussa Sissoko, l’agent d’Ousmane Dembélé, pour une prolongation du joueur de 28 ans. Globalement satisfait des performances de son numéro 10, le club de la capitale souhaite lui offrir un nouveau bail pour être en conformité avec son nouveau statut.

Prêt à rempiler au Campus PSG, Dembélé espère tout de même toucher le même salaire que Neymar Jr et Lionel Messi lors de leur passage à Paris, soit 30 millions d’euros annuels. Une exigence à laquelle ne compte pas répondre le Qatar.

Le Paris SG mise sur la stabilité

Sous contrat jusqu’en juin 2028, Ousmane Dembélé serait d’accord pour parapher un nouveau contrat et aurait même déjà transmis ses conditions à Nasser Al-Khelaïfi. RMC et L’Équipe confirment que le Champion du Monde 2018 réclamerait bel et bien une grosse revalorisation. Ce samedi, La Gazzetta dello Sport rapporte que l’agent de Dembélé, Moussa Sissoko, utiliserait l’argument du Ballon d’Or pour tenter de faire plier les dirigeants parisiens.

Sauf que le club francilien ne souhaite pas faire de folie alors que le joueur perçoit un confortable salaire de 1,5 million d’euros par mois. Le Champion d’Europe en titre n’entend plus retomber dans les travers des dernières années et mise désormais sur la stabilité.

« La stabilité du club ne va pas changer en fonction d’un joueur qui veut être différent. La politique du club, c’est créer une équipe. Le club est plus important que n’importe qui. Ça a changé au PSG (…) Notre politique est très liée au mérite, tu gagnes plus quand tu le mérites.

La star, c’est le club, c’est tout le groupe. C’est ce qu’on a mis en place avec l’accord de la direction », a déjà prévenu Luis Campos, conseiller sportif du PSG, invité de RMC au début de la saison. Reste à voir comment va se terminer ce feuilleton dans les mois à venir.

