Ligue 1 : Avec Tolisso, le groupe de l’OL pour défier le PSG

Pour la réception du PSG ce dimanche soir dans le cadre de la 12e journée de Ligue 1, l’OL va devoir faire sans cinq joueurs majeurs, dont le capitaine Corentin Tolisso. Découvrez le groupe retenu par Paulo Fonseca, l’entraîneur du club lyonnais.

OL – PSG : Le verdict tombe pour Tolisso

Trois jours après sa défaite en Ligue Europa contre le Betis Séville (2-0), l’OL aura pour objectif de retrouver la victoire devant son public du Groupama Stadium. Sur sa pelouse, l’Olympique Lyonnais jouera le Paris Saint-Germain ce dimanche à 20h45 en clôture de la douzième journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, l’entraîneur des Gones devra faire avec quelques absences majeures.

En effet, Abner et Hans Hateboer sont suspendus, pendant que Malick Fofana, Orel Mangala et Ernest Nuamah sont absents, blessés. Annoncé dans un premier temps présent pour ce match, Pavel Sulc est finalement forfait. Un coup dur pour l’OL qui perd son meilleur attaquant au pire des moments. Lors de sa conférence de presse d’avant-match, Fonseca a émis des doutes sur son capitaine Corentin Tolisso, malgré sa présence dans le groupe.

« J’ai des doutes avec Coco (Corentin Tolisso). Je vais voir, c’est très risqué de le faire jouer. Je ne veux pas le perdre pour le prochain match. Je vais parler avec lui. Je pense qu’il y a vraiment un risque. C’est un petit problème qu’il a eu à Brest », a déclaré le technicien portugais samedi après-midi. Si l’OL est diminué avant ce choc au sommet, l’équipe de Luis Enrique est également gênée par les absences de Nuno Mendes, Achraf Hakimi, Désiré Doué et Ousmane Dembélé, qui ne seront pas présents au Groupama Stadium ce dimanche soir.

Le groupe de l’OL :

Gardiens : Greif, Descamps, L. Diarra

Défenseurs : Tagliafico, M. Niakathé, R. Kluivert, Mata, Barišić, Maitland-Niles

Milieux : Tessmann, Karabec, Tolisso, Morton, De Carvalho, Merah, Gonçalves

Attaquants : Moreira, Ghezzal, Satriano, Molebe.