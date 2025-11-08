OL – PSG : Grosse incertitude autour Corentin Tolisso

L’entraineur de l’OL, Paulo Fonseca, a confirmé le retour de Corentin Tolisso. Cependant, il a encore des doutes sur sa participation au match contre le PSG à Lyon.

Comme annoncé, Corentin Tolisso a retrouvé ses coéquipiers de l’OL lors de la séance d’entraînement collectif, ce samedi. Il a donc repris après avoir été laissé au repos, jeudi, face au Real Betis Séville en Ligue Europa. Le capitaine de l’équipe de Paulo Fonseca avait été touché à la jambe lors du match de la 11e journée contre le Stade Brestois, il y a une semaine.

Bien que présent dans le groupe Lyonnais à l’entraînement, le milieu de terrain de Lyon n’est pas assuré de prendre part au choc contre le Paris Saint-Germain. L’entraîneur des Gones a laissé entendre qu’il y a encore de « gros doutes » sur la participation de Corentin Tolisso au match face aux Parisiens.

Fonseca ne prendra pas de risque avec le capitaine lyonnais

« Il s’est entraîné, mais je vais discuter avec lui. Il ne pouvait pas jouer jeudi (à Séville), et c’est risqué pour lui dimanche. Il a souffert des ischios et je ne veux pas le perdre pour la suite », a-t-il expliqué en conférence de presse d’avant-match.

Si Corentin Tolisso est incertain, Pavel Sulc est lui déclaré forfait par le coach de l’OL. Il rejoint Abner Vinicius et Hans Hateboer, qui sont suspendus, sur la liste des absents.

