Mercato PSG : Le Paris SG a tranché, mauvaise nouvelle pour João Neves

Arrivé très jeune au PSG, João Neves s’est imposé comme un cadre incontournable du milieu parisien. Pourtant, son rêve de retrouver un ami proche dans la capitale pourrait tomber à l’eau.

Mercato PSG : Tomás Araújo ne viendra pas au Paris SG

João Neves et Tomás Araújo, une complicité qui semblait sceller leur avenir commun, risquent de ne pas se retrouver à Paris. Les deux Portugais se connaissent depuis l’enfance et ont partagé des moments forts, comme leur Nouvel An parisien l’année dernière. L’annonce d’un potentiel transfert de Tomás Araújo depuis Benfica avait même fait rêver les supporters d’un duo soudé pour le PSG.

Mais la réalité du mercato est parfois impitoyable. Le Paris Saint-Germain, malgré son envie de renforcer le collectif, ne serait pas disposé à miser sur Araújo. Luis Campos, directeur sportif du club, privilégierait un autre profil défensif, plus cher mais considéré comme immédiatement décisif pour le projet parisien.

Ousmane Diomande, le choix stratégique du Paris SG

Selon TMW, le choix semble déjà fait : Ousmane Diomande, défenseur central du Sporting Lisbonne, est la priorité pour renforcer la charnière. Avec une clause de départ à 80 millions d’euros, le joueur représente un investissement lourd mais un pari sur l’efficacité immédiate. Une décision qui, logiquement, écarte Tomás Araújo, laissant João Neves face à une déception personnelle.

Si l’idée d’un duo portugais dans le cœur du Paris Saint-Germain fait rêver, le club continue de privilégier la stratégie sportive et financière. Pour Neves, il faudra donc conjuguer ambition et pragmatisme, tout en continuant à briller sous les couleurs parisiennes.

