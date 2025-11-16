Mercato: Un club saoudien prêt renflouer les caisses de l’OM

L’OM se retrouve dans une situation sensible concernant l’avenir de ses jeunes talents les plus prometteurs. Au cœur des préoccupations olympiennes, un milieu offensif de 17 ans qui fait tourner des têtes jusqu’en Arabie saoudite.

Mercato OM : Une pépite de l’OM affole le marché

Sous contrat jusqu’en juin 2027, Darryl Bakola attise bien des convoitises. Alors que les négociations de prolongation entre la direction de l’OM et les représentants du jeune s’enlisent, plusieurs clubs européens et moyen-orientaux se positionnent déjà pour le récupérer l’été prochain, plaçant la formation phocéenne dans une position inconfortable.

En effet, selon les informations du journal L’Équipe, un club saoudien aurait transmis une offre ferme à l’entourage de Darryl Bakola lors des derniers jours du mercato estival. Bien que cette proposition n’ait pas abouti immédiatement, elle témoigne de l’attractivité financière que représentent les championnats du Golfe pour les jeunes talents européens, mettant l’Olympique de Marseille face à une concurrence déloyale sur le plan économique.

Au-delà de l’intérêt saoudien, l’Eintracht Francfort s’impose comme un concurrent redoutable dans la course à la signature de Bakola. Le club allemand, réputé pour sa capacité à développer les jeunes talents, surveille attentivement l’évolution de la situation contractuelle du natif de Clichy en vue d’un possible transfert dès le mercato hivernal.

Cette surveillance rapprochée s’inscrit dans une démarche plus large de plusieurs formations européennes qui se sont récemment renseignées sur les conditions d’un éventuel départ du numéro 50 marseillais. La Bundesliga, avec son modèle de formation reconnu et ses perspectives de développement attractives, représente une alternative séduisante pour un joueur en quête de temps de jeu et de progression.

L’Eintracht, qualifié régulièrement pour les compétitions européennes, peut offrir à Bakola une vitrine internationale que l’OM peine actuellement à garantir. Cette concurrence multiforme place Roberto De Zerbi et sa direction dans l’obligation de proposer des garanties sportives concrètes pour retenir leur pépite.

Les « garanties sportives de Roberto De Zerbi » mentionnées comme dernier recours illustrent la pression exercée sur l’entraîneur italien pour convaincre le jeune talent de poursuivre son développement au Vélodrome. Mais une grosse proposition financière de l’Arabie saoudite pourrait également faire changer la donne dans ce dossier. Surtout si Darryl Bakola décide de répondre favorablement aux sirènes venues du Moyen-Orient. Affaire à suivre…