OM : Un crack bloque sa prolongation, un départ envisagé !

L’OM pensait verrouiller l’un de ses plus grands espoirs mais les négociations semblent prendre une tournure inattendue. Darryl Bakola hésite, temporise… et commence à faire trembler les murs de la Commanderie. Le milieu refuse de prolonger tant que son avenir sportif n’est pas clairement défini.

OM : Bakola, la pépite qui refuse de patienter

Darryl Bakola s’est glissé dans la rotation marseillaise depuis le début de saison, porté par la confiance d’un Roberto De Zerbi convaincu du potentiel du garçon. Mais voilà : 24 petites minutes en Ligue 1, c’est trop peu pour un talent qui rêve déjà plus haut. À 17 ans, l’ambition déborde, et l’Olympique de Marseille le sait.

La concurrence est féroce dans l’entrejeu, un secteur que De Zerbi ne cesse de renforcer. Pendant que Robinio Vaz profite de la blessure d’Amine Gouiri pour s’imposer comme la nouvelle sensation du Vélodrome, Bakola reste en marge, condamné au rôle d’observateur frustré. Et forcément, ça coince.

Marseille veut prolonger, le joueur veut jouer

La direction marseillaise souhaite sécuriser sa pépite avec une prolongation. Mais, comme le révèle L’Équipe, Bakola ne serait pas séduit par les chiffres proposés… ou plutôt, il s’en moquerait complètement. Ce qui compte, c’est son temps de jeu futur, pas son salaire. Une posture rare et suffisamment forte pour obliger le club à réfléchir.

Si l’OM ne peut pas lui offrir plus de responsabilités rapidement, le risque est réel : Bakola pourrait envisager un départ dès le prochain mercato. Dans un club où les jeunes explosent… ou disparaissent, son cas devient un dossier brûlant. Reste à savoir si de Zerbi trouvera la place qu’il réclame, ou si l’histoire s’arrêtera plus tôt que prévu.

