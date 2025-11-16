Mercato : Le Stade Rennais prêt à faire un cadeau à l’ASSE ?

À l’approche du mercato hivernal, le Stade Rennais s’apprête à faire le ménage au sein de son effectif. Une situation dont pourrait profiter l’ASSE pour renforcer l’effectif d’Eirik Horneland.

Mercato : Le Stade Rennais veut prêter un défenseur en Ligue 2

Porté par ses jeunes talents comme Djaoui Cissé, Kader Meïté ou Abdelhamid Aït Boudlal, le Stade Rennais retrouve des couleurs en Ligue 1. Et pour le prochain mercato hivernal, le SRFC souhaite prêter son jeune latéral gauche Mahamadou Nagida. Désireux d’avoir du temps de jeu dans la seconde partie de saison, le joueur de 20 ans a donné son accord pour un départ provisoire.

Dans cette optique, le staff breton envisage de l’envoyer dans un club de Ligue 2 afin d’engranger de l’expérience. En manque de latéral gauche de qualité, l’ASSE pourrait profiter de cette occasion pour renforcer l’équipe de son entraîneur Eirik Horneland. Lancé dès en Ligue 1 en 2023, le jeune défenseur camerounais peine à obtenir la confiance de Habib Beye avec seulement 83 minutes en 5 matches cette saison.

À voir

Ligue 1 : Une star de l’OM prend la place de Florian Thauvin

Toutefois, Nagida reste un joueur suivi et prometteur, titulaire lors du barrage pour la Coupe du Monde 2026 contre la RD Congo. Mais au Stade Rennais, le club ne voit pas d’option de transfert, surtout après sa récente prolongation jusqu’en juin 2029. Une aubaine pour l’ASSE ?

L’ASSE prête à sauter sur l’opportunité Mahamadou Nagida ?

En effet, selon les informations du média Africa Foot, le Stade Rennais sonde le marché de Ligue 2 pour trouver un point de chute provisoire à Mahamadou Nagida. Le SRFC recherche un environnement capable de faire progresser le natif de Douala, sur le modèle de Jérémy Jacquet la saison dernière, prêté à Clermont avant de revenir s’imposer à Rennes.

À la recherche d’un arrière gauche de métier pour renforcer le groupe d’Eirik Horneland, l’AS Saint-Étienne pourrait être l’endroit idéal pour accueillir le jeune breton lors du prochain mercato hivernal. Surtout qu’Ebenezer Annan peine à s’imposer à ce poste.