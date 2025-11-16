OL – PSG : La sortie explosive de Tagliafico sur l’arbitrage

L’OL et Nicolas Tagliafico ont beau avoir digéré leur défaite, la plaie reste vive. Battus 3-2 par le PSG au bout du temps additionnel, les Lyonnais continuent de pointer du doigt un arbitrage jugé « catastrophique » depuis le début de saison.

OL -PSG : Une défaite qui fait éclater la colère lyonnaise

Au Groupama Stadium, la tension était déjà palpable. Mais la défaite au finish contre Paris a été « la goutte de trop » côté rhodanien. Dans les vestiaires, les Gones n’ont pas mâché leurs mots, en estimant que l’arbitre avait oublié plusieurs situations clés. Corentin Tolisso avait déjà donné le ton : « Cette saison, on paye très cher le niveau arbitral. »

Un constat partagé par tout un vestiaire frustré de voir s’envoler des points précieux dans une rencontre où l’OL estime avoir livré « un match plein », mais terni, selon eux, par des décisions contestables. Le club rhodanien répète d’ailleurs que ces erreurs deviennent trop fréquentes pour n’être qu’un simple hasard.

Tagliafico charge l’arbitrage sans détour

Dans un entretien accordé à AS, Nicolas Tagliafico a remis une pièce dans la machine. L’Argentin, mesuré d’ordinaire, a laissé parler son agacement : « C’est l’aboutissement de plusieurs choses, pas seulement de ce match en particulier, mais de toute la saison ». Pour lui, les Lyonnais ne peuvent plus rester silencieux face à une accumulation jugée lourde de conséquences.

Le latéral poursuit, plus précis encore : « Nous avons le sentiment d’avoir été lésés. Nous ne sommes pas les seuls à le constater sur d’autres matchs ; nous pensons qu’il y a beaucoup de points à discuter avec les instances arbitrales : les décisions prises, l’intervention de la VAR également. C’est une combinaison de facteurs qui a finalement fait nous échapper un match que nous avons pourtant joué au mieux. »

Entre frustration sportive et appels à réforme, la sortie de Tagliafico relance un débat déjà brûlant en Ligue 1. Reste à voir si les instances répondront enfin à ce cri du cœur venu de Lyon, ou si l’amertume continuera de nourrir un début de saison décidément électrique.

