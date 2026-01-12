Mercato OM : Robinio Vaz fait ses valises, accord imminent !

L’OM est en passe de perdre l’un de ses jeunes talents en ce mois de mercato. Robinio Vaz, en désaccord avec sa direction, est à un pas de rejoindre l’AS Rome.

Mercato : Accord imminent en l’OM et l’AS Rome pour Robinio Vaz

L’aventure de Robinio Vaz à l’Olympique de Marseille touche à sa fin. Les négociations pour prolonger son contrat ont laissé place à des tensions vives en interne. La direction de l’OM n’a visiblement pas apprécié l’attitude du jeune attaquant et de son entourage. Ceux-ci réclament une grosse révélation salariale avant de prolonger.

Ces exigences financières sont devenues insupportables pour l’Olympique de Marseille. Si bien que la direction phocéenne a ouvert la porte à son départ. Et selon les dernières informations de Foot mercato, l’OM et l’AS Rome sont sur le point de sceller un accord économique pour Robinio Vaz. Le montant de la transaction s’élèverait à environ 25 millions d’euros et inclurait divers bonus.

Une belle vente pour l’Olympique de Marseille

Robinio Vaz s’apprête à relever un nouveau défi ailleurs. L’ancien Sochalien en est à 4 et 2 passes décisives en 19 apparitions à l’Olympique de Marseille. Ce transfert sera l’occasion pour lui de progresser en Serie A. Son départ imminent permettra également à l’OM de réaliser une belle opération financière cet hiver.

Le président Pablo Longoria et son bras droit Medhi Benatia peuvent d’ores et déjà se frotter les mains. Ils avaient recruté l’attaquant de 18 ans pour 200 000 euros seulement en provenance de Sochaux. Ils devraient toucher le pactole sur son départ. L’offre de l’AS Rome a visiblement fait pencher la balance. Même si d’autres clubs, comme Brentford et Strasbourg, restent à l’affût.

