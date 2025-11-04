PSG – Bayern : Luis Enrique surprend en attaque ! Les compos

À quelques heures du coup d’envoi du choc de la 4e journée de Ligue des Champions entre le PSG et le Bayern Munich au Parc des Princes, la presse hexagonale a imaginé les compositions probables de Luis Enrique et Vincent Kompany.

PSG – Bayern : Dembélé sur le banc, Mayulu titulaire en attaque

Leader après trois matches, le Paris Saint-Germain accueille son dauphin, le Bayern Munich, à l’occasion de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions. Pour cette affiche, Luis Enrique est privé de son défenseur central Ilya Zabarnyi, suspendu, et de son milieu offensif Désiré Doué, blessé et indisponible pour le reste de l’année 2025.

Avec un ischio droit douloureux, Ousmane Dembélé est dans le groupe, mais devrait débuter sur le banc au coup d’envoi du match. L’entraîneur du PSG devrait donc faire confiance au jeune Senny Mayulu pour compléter le trio offensif avec Khvicha Kvaratskhelia et Bradley Barcola. Au milieu de terrain, Warren Zaïre Emery va enchaîner aux côtés de Joao Neves et Vitinha.

Aucune surprise derrière puisque Marquinhos et Willian Pacho vont constituer la paire dans l’axe, Achraf Hakimi et Nuno Mendes sur les côtés, tandis que l’inamovible Lucas Chevalier va tenir son rôle dans les cages.

En face, Vincent Kompany n’a pas eu de mauvaise surprise ces derniers jours. Seuls Jamal Musiala et Alphonso Davies, deux blessés de longue date, sont absents parmi les joueurs importants. Préservés ce week-end face au Bayer Leverkusen (3-0), Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise, Dayot Upamecano et Aleksandar Pavlovic sont tous attendus dans le onze de départ.

La composition du PSG

Gardien : Chevalier

Défenseurs : Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes

Milieux : Zaïre-Emery, Vitinha, Joao Neves

Attaquants : Kvaratskhelia, Mayulu, Barcola.

Le onze possible du Bayern

Gardien : Neuer

Défenseurs : Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic

Milieux : Kimmich, Pavlovic

Attaquants : Olise, Gnabry, Luis Diaz, Kane.

