Mercato ASSE : Une pépite en fin de contrat lâche un indice

En fin de contrat à l’ASSE en juin 2026 et annoncé sur le départ, Paul Eymard a fait en déclaration dans laquelle il n’évoque pas directement son avenir, mais dévoile plutôt son objectif immédiat.

ASSE : Paul Eymard buteur pour son premier match en pro

Pépite sortie du centre de formation de l’ASSE, Paul Eymard a disputé son premier match avec l’équipe professionnelle stéphanoise, le 15 novembre dernier. C’était face à l’AS Quetigny à Dijon, lors du 7e tour de la coupe de France (3-1). Mieux, il avait été buteur contre le club de Régional 2.

Le joueur de 17 ans avait ouvert la voie de la victoire des Verts, en marquant dès la 11e minute. L’AS Saint-Etienne a éliminé le club amateur et croisera l’US Ecotay-Moingt au 8e tour. Paul Eymard devrait enchaîner face au club ligérien de Régional 3, le samedi 29 novembre au stade Geoffroy-Guichard.

Eymard vise sa première avec Saint-Etienne en Ligue 2

À quelques jours de son deuxième match en pro, il s’est lâché sur ses ambitions avec son club formateur. « Ce premier but, ça fait plaisir. J’espère que j’en mettrai d’autres. La Coupe de France, c’est une belle expérience. L’objectif maintenant, c’est de faire mes premiers pas dans le groupe en Ligue 2« , a-t-il déclaré dans l’émission l’Inside Match Week, publiée sur la chaîne Youtube du club.

Paul Eymard vise désormais une première apparition en championnat avec l’ASSE dans ‘’Le Chaudron’’, après le stade Gaston-Gérard. « Ça donne envie de retourner dans le groupe professionnel bien sûr, surtout à Geoffroy-Guichard. C’est mon prochain objectif » a-t-il indiqué.

Mercato : Une prolongation au point mort

Pour rappel, l’international U17 français tient une proposition de prolongation de son contrat à l’ASSE. Mais ses représentants et la direction du club n’ont pas encore trouvé d’accord. Évidemment, si Paul Eymard n’a pas de garantie de temps de jeu avec l’équipe professionnelle, il est fort probable qu’il quitte librement le club ligérien l’été prochain.

