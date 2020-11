OM Mercato : 1,5 M€, un énorme raté de Marseille dénoncé

Publié le 19 novembre 2020 à 06:30

Depuis plusieurs saisons maintenant, l’Olympique de Marseille est à la recherche d’un véritable buteur. L’ OM aurait pourtant pu s’offrir un redoutable Italien en 2016 mais s’était rétracté.

Un serial buteur de Serie A recalé par l’ OM

Avec le départ d’André-Pierre Gignac et celui de Bafétimbi Gomis, l’Olympique de Marseille ne dispose plus d’un véritable goléador. Depuis quelques saisons, recruter un nouvel attaquant est devenu la priorité du club phocéen au mercato. En 2019, Marseille avait signé Dario Benedetto en provenance de Boca Juniors. Après une première saison prometteuse (11 buts en 28 rencontres), l’attaquant argentin est dans le dur cette année. Il n’a pas encore inscrit le moindre but en 11 matchs. Cet été, c’est le jeune brésilien Luis Henrique qui a posé ses valises au Vieux Port. Mais l’ailier de 18 ans est encore muet sous ses nouvelles couleurs. La donne aurait (peut-être) été différente si le club avait saisi une belle affaire en 2016. Comme le révèle Yvan Le Mée, Marseille avait l’opportunité de signer Fabio Quagliarella mais a laissé sa chance passer.

Pourquoi Marseille a écarté Quagliarella ?

« Il y a quatre ans, on l’avait proposé à Marseille, ça coûtait 1,5M€ de le faire venir. Il avait 34 ans, on nous a répondu qu’il était trop vieux. À la place, ils ont préféré prendre un Ecossais (Steven Fletcher), on sait ce qui est arrivé (2 buts en 12 matches de Ligue 1) ! », a confié l’agent à France Football. Au vu des performances affichées par Fabio Quagliarella, on peut dire que l’ OM a manqué une belle occasion. Depuis sa signature à la Sampdoria en 2016, l’avant-centre compte 90 buts et 22 passes décisives en 207 apparitions. Du haut de ses 37 ans, l’Italien compte déjà 4 réalisations en 7 rencontres de Serie A cette saison. De quoi nourrir des regrets à Marseille.













Par Ange A.