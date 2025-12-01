OL – FC Nantes : Le FCN crie au scandale après la défaite

Frustrés, remontés, presque incrédules ! Les joueurs du FC Nantes ont quitté Lyon la tête lourde et les nerfs à vif. Entre une expulsion contestée et un but refusé, les Canaris dénoncent ce qu’ils jugent être un arbitrage “incompréhensible”.

OL – FC Nantes : Awaziem explose contre des décisions « pas équitables”

La soirée avait pourtant bien commencé pour le FC Nantes, compact, discipliné, accroché à son plan de jeu… jusqu’à cette 43e minute qui a fait basculer la rencontre et les esprits. L’expulsion de Junior Mwanga pour un pied haut sur Hans Hateboer a ouvert la porte à une deuxième période lyonnaise limpide, jusqu’au 3-0 final. Mais au coup de sifflet, l’orage n’était pas sur la pelouse : il venait des micros. Chidozie Awaziem, défenseur d’ordinaire mesuré, a laissé parler une frustration immense au micro de Ligue 1+.

Lire aussi : OL-FC Nantes : Les compos ! Les choix risqués de Luis Castro

Une colère froide, presque douloureuse. « On est frustré parce qu’on voulait gagner. Pour moi, certaines décisions arbitrales ne sont pas équitables. Je ne pense pas que ce soit vraiment un gros contact pour donner un carton rouge. On a aussi marqué un but, qui a été annulé. Je ne comprends toujours pas. Je ne pense pas que ce soit juste, avec ces deux opportunités. Il faut juste accepter cette défaite et repartir au travail », a-t-il déclaré.

À voir

OM–Toulouse FC : L’annonce choc qui inquiète à Marseille !

Pour les Canaris, ce sont deux coups de massue : une infériorité numérique jugée sévère, puis un but qui aurait pu changer la physionomie de la fin de match. Dans un championnat où chaque point pèse 10 kilos, surtout pour un barragiste, le sentiment d’injustice est ravageur.

Waldemar Kita hausse le ton

S’il y a un homme qui n’a jamais mâché ses mots, c’est bien Waldemar Kita. En zone mixte, le président nantais a livré un réquisitoire implacable contre ce qu’il considère comme une gestion erratique de la VAR et une incohérence générale dans l’arbitrage. Il a dénoncé sans détour « un manque de professionnalisme », avant d’enchaîner :

« Quand l’arbitre fait la navette, le kangourou, une fois oui, une fois non, ça pose un problème de personnalité et de formation. Je suis désolé… Il n’y avait pas carton rouge… et puis on marque un but plus tard, et on revient sur une faute cinq minutes après. Ce n’est pas sérieux tout ça ». Puis, comparant la situation à un fait de jeu lors de Monaco-PSG, il a appuyé, presque indigné :

« Je crois qu’à un certain moment, il va falloir remettre les choses à gérer… L’arbitrage va devoir devenir plus professionnel. On va où là ? » Les mots sont forts, les images évocatrices, et le message clair : le FC Nantes repart de Lyon avec zéro point… mais beaucoup de ressentiments.

Lire aussi sur le FC Nantes :

FC Nantes : Kita lance un ultimatum à Luis Castro

À voir

Mercato ASSE : 3,5M€ ! Saint-Étienne tient son futur gardien

FC Nantes : Deux forfaits confirmés avant Lyon

Mercato FC Nantes : Kita craque pour un international roumain