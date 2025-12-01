Mercato : 60M€ sur la table ! Énorme coup dur pour le PSG

Le PSG pensait avancer discrètement dans le dossier Camavinga, mais la concurrence européenne vient de rebattre les cartes. Avec une offre imminente à 60M€, Liverpool a pris une longueur d’avance.

Mercato PSG : Camavinga, le rêve parisien menacé

Le Paris Saint-Germain croyait tenir un axe prioritaire pour son futur milieu de terrain. Eduardo Camavinga, sous contrat jusqu’en 2029 avec le Real Madrid, représente tout ce que le PSG recherche : dynamisme, projection, personnalité. Un profil rare, presque vital pour un club qui veut asseoir son projet à long terme. Mais la réalité du mercato rattrape toujours les plus ambitieux, même ceux soutenus par Nasser Al-Khelaïfi.

Car en coulisses, c’est une véritable foire d’empoigne. Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester United : toute la Premier League s’est alignée pour séduire l’international français. Et comme si cela ne suffisait pas, le Bayern s’est discrètement greffé à l’affaire pour 2026. Une file d’attente digne d’une finale européenne, avec Paris tout au bout.

Liverpool frappe fort : le Paris SG dépassé ?

Selon Caught Offside, les Reds ne se contentent pas de regarder. Ils préparent une offensive claire, nette, assumée : 60M€ pour tenter d’arracher Camavinga. Une somme importante mais raisonnable au regard de l’âge, du potentiel et de la polyvalence du Madrilène. Et surtout, un signal envoyé à toute l’Europe : Liverpool veut redevenir un ogre.

Pour le Paris Saint-Germain, c’est un coup dur. Le club parisien reste dans la course, mais il voit déjà le scénario lui échapper. Le dossier se tend, la concurrence s’intensifie, et le temps joue contre Paris. Camavinga sera l’un des feuilletons brûlants des prochains mois.

