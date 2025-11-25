PSG: Avant Tottenham, Désiré Doué annonce une bonne nouvelle

Victime d’une lésion musculaire à la cuisse droite contre le FC Lorient depuis plus de deux mois, Désiré Doué pourrait faire son retour sur les terrains avec le PSG avant la fin de l’année 2025.

PSG : Désiré Doué de retour plus tôt que prévu ?

Sorti sur civière lors du match contre le FC Lorient (1-1) le 29 octobre dernier, Désiré Doué souffre toujours d’une lésion de la cuisse droite et poursuit son travail de rééducation. Touché au mollet avec l’équipe de France le 5 septembre dernier, l’ancien milieu offensif du Stade Rennais avait fait son retour sur les terrains le 17 octobre dernier contre le RC Strasbourg.

Le joueur de 20 ans jouera trois matches, avant de se blesser contre les Merlus, victime d’une lésion musculaire à la cuisse droite. Au moment d’évoquer son absence, le Paris Saint-Germain n’avait pas donné de durée d’indisponibilité, expliquant que Désiré Doué serait absent plusieurs semaines. Certains évoquaient un retour au début de l’année 2026, le club de la capitale ne voulant prendre aucun risque avec son numéro 14.

À la veille du choc de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions contre Tottenham, le journal Le Parisien révèle que le retour de Doué sur les terrains pourrait se faire dans moins d’un mois, avant Noël. Le quotidien régional indique notamment qu’en interne, les dirigeants estiment que le natif d’Angers, qui poursuit les soins et le travail en salle, est bien capable de revenir avant Noël.

Cependant, tout dépendra du ressenti du joueur, qui va reprendre les exercices sur le terrain la semaine prochaine, à en croire le média francilien. Doué pourra jauger ses sensations pour valider une reprise en compétition. La publication parisienne précise que le héros de la dernière finale de la Ligue des Champions peut encore espérer disputer la finale de Coupe intercontinentale, le 17 décembre, à Doha.