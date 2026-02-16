OM en plein chaos : ce qui a poussé Benatia dehors

Medhi Benatia n’aura pas tenu plus longtemps dans un climat devenu irrespirable. En quittant l’OM, le directeur du football laisse derrière lui un club fracturé, sans boussole, et une crise dont personne ne voit encore l’issue.

OM-Benatia : Une rupture émotionnelle devenue inévitable

L’Olympique de Marseille s’est encore fissuré ce dimanche. Quelques jours après le départ précipité de Roberto De Zerbi, c’est Medhi Benatia qui a décidé de claquer la porte. Dans un message long et pesé, publié sur Instagram, l’ancien international marocain évoque une cassure intime avec son environnement, plus psychologique que sportive.

L’hostilité ambiante, nourrie par les revers face à Bruges et au Paris Saint-Germain, a fini par user un dirigeant pourtant réputé pour son mental. Benatia ne voulait plus être un fusible permanent, ni incarner un obstacle à un projet qu’il estimait toujours viable sur le terrain, mais étouffé en dehors.

Des promesses financières jamais honorées

Derrière les mots policés, le malaise est aussi structurel. À son arrivée, un pacte moral avait été établi : une première saison sous austérité, puis un effort financier pour changer de dimension. Or, cet engagement n’a jamais réellement été respecté.

Contraint d’improviser, Benatia a jonglé avec des prêts, des options d’achat différées et des montages financiers dignes d’un numéro d’équilibriste. Une gestion à flux tendu, éloignée des ambitions initiales, qui a progressivement vidé sa fonction de son sens et fragilisé son autorité.

L’idylle brisée avec Pablo Longoria

Le cœur du problème se situe aussi plus haut. La relation entre Benatia et Pablo Longoria, longtemps présentée comme la clé de la reconstruction marseillaise, s’est brutalement dégradée. Le président aurait mal vécu l’influence croissante de son directeur du football, notamment auprès du vestiaire.

Les banderoles hostiles aperçues à l’Orange Vélodrome, la gestion confuse du dossier De Zerbi et les résultats décevants de 2026 ont fini de tendre une corde déjà prête à rompre. Benatia isolé, Longoria fragilisé : le duo s’est disloqué. En perdant en quatre jours son entraîneur et son directeur du football, l’OM s’avance désormais sans filet vers une fin de saison sous haute tension. Longoria se retrouve seul, face à une fronde des ultras et à un projet sportif en jachère.

