Stade Rennais : Grosse mise au point après l’exploit face au PSG

Le Stade Rennais, tombeur du PSG dans un Roazhon Park incandescent, a rappelé sa force collective. Mais l’euphorie a vite laissé place à une polémique que le club a décidé de balayer avec fermeté.

Le Stade Rennais tape du poing sur la table après le PSG

La victoire face au Paris Saint-Germain avait tout d’un moment fondateur. Rennes retrouvait du souffle, du caractère, et une crédibilité sportive longtemps écornée. Pourtant, en coulisses, une rumeur s’est invitée à la fête. En quelques heures, Brice Samba s’est retrouvé au centre d’un récit nocturne mêlant nuits blanches et décisions sportives supposées, au détriment du football. Des rumeurs que le club a vite voulu éteindre.

Lire aussi : Révélations explosives sur le clash Beye-Samba

Réaction du SRFC suite aux accusations graves prononcées sur la chaîne L’Équipe ⤵️ — Stade Rennais F.C. (@staderennais) February 15, 2026

Dans un communiqué, le SRFC dénonce des accusations « mensongères et scandaleuses » diffusées sur La Chaîne L’Équipe, mettant aussi en cause Arnaud Pouille. Le club assure qu’aucune sanction n’était liée à des sorties nocturnes, balayant toute implication de Habib Beye. Rennes annonce saisir ses avocats, décidé à protéger son image et à recentrer le débat là où il doit être : sur le terrain.

Lire sur le Stade Rennais :

Stade Rennais : Brice Samba règle ses comptes après le PSG

À voir

ASSE : « Ce n’est pas fini », Montanier annonce un guerrier à Sainté

Rennes-PSG : Un scandale éclate, Habib Beye pris pour cible

Stade Rennais : Succession Habib Beye, un coach se lâche