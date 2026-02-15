OM : Après Benatia, un autre départ majeur se profile

La secousse provoquée par le départ de Medhi Benatia à l’OM n’a pas fini de faire trembler la Commanderie. À Marseille, l’onde de choc pourrait bientôt emporter un autre visage clé de l’organigramme.

OM : Benatia s’en va, Marseille dos au mur

À l’Olympique de Marseille, la démission de Medhi Benatia a laissé plus qu’un fauteuil vide. Elle a ouvert une période d’incertitude où chaque décision interne pèse dans la balance. Dans ce climat fébrile, le cas d’Ali Zarrak s’impose comme un dossier sensible, presque symbolique.

Arrivé en décembre 2023 pour encadrer la réserve, Ali Zarrak n’a jamais caché son alignement avec Benatia. Alors qu’il se revendique adjoint officieux du Marocain, il incarnait la continuité d’une ligne aujourd’hui rompue. Sans son mentor, sa légitimité paraît fragilisée, voire remise en question par une direction en quête d’apaisement.

Un profil clivant dans un club sous tension

Le passage de Zarrak à Marseille n’a pas été un long fleuve tranquille. Les frictions avec Chancel Mbemba ou Jean-Pierre Papin ont alimenté les murmures, tout comme les critiques venues de l’entourage de jeunes joueurs. Méthodes jugées abruptes, management conflictuel : le portrait divise.

Dans un club déjà éprouvé par les polémiques et les sanctions récentes, l’heure est au recentrage. Faut-il conserver un homme associé à l’ancienne garde ou tourner la page pour calmer les esprits ? À Marseille, où le football se vit avec passion et excès, chaque choix est un signal. Après Benatia, un autre pilier pourrait vaciller et avec lui, une certaine idée du pouvoir en interne.

