ASSE : Lucas Stassin règle ses comptes après Guingamp

Dans la douleur mais avec caractère, l’ASSE et Lucas Stassin ont frappé un coup précieux à Guingamp (1-2). Sans marquer, le belge a tout de même incarné l’état d’esprit d’un groupe qui avance, lucide et revanchard, après un match aller resté en travers de la gorge.

Une victoire qui compte double pour l’ASSE

Face à EA Guingamp, l’AS Saint-Étienne n’avait pas le droit à l’erreur. Les Verts ont parfaitement lancé leur rencontre, imposant rythme et agressivité dans les duels. Une entame validée par une domination territoriale et un penalty provoqué par Lucas Stassin, symbole d’un pressing efficace.

Mais comme souvent cette saison, la maîtrise n’a pas duré. « Ouais c’est vrai qu’on a vraiment bien commencé le match. Après c’est vrai qu’on s’est un peu relâché, on s’est fait peur, mais bon le plus important c’est les 3 points », a reconnu l’attaquant au micro de Ici Saint-Étienne Loire. Saint-Étienne a souffert, reculé, mais tenu. Avec, au bout, trois points qui pèsent lourd.

Le match aller en mémoire, sans excès

À Guingamp, Stassin n’a rien oublié. Les chambrages bretons du match aller ont nourri une motivation silencieuse. « Ah oui bien sûr, on sait qu’il y a eu des petites embrouilles », glisse-t-il, sans rancœur apparente. La réponse stéphanoise s’est voulue mesurée, presque élégante.

« On n’a pas chambré leurs supporters, ni les joueurs d’ailleurs. On a juste fêté ça avec nos supporters comme il se doit », insiste le Belge. Un message clair : répondre sur le terrain, sans provocation. L’ASSE avance avec maturité, consciente que le respect n’empêche pas l’ambition.

Stassin, libre et utile malgré le silence des buts

Muet devant le but, Lucas Stassin refuse l’obsession du compteur. « Ouais ça commence à faire long », concède-t-il, avant de rappeler l’essentiel : « L’envie, l’énergie et surtout les 3 points à la fin sont plus importants que mes prestations personnelles ». Un discours d’équipe, assumé.

Dans ce rôle, Philippe Montanier lui offre de la liberté. « Il m’a dit que j’étais un joueur créatif… d’être libre et d’essayer d’apporter un maximum ». Résultat : une influence réelle, une série de deux victoires, et une ASSE qui regarde vers le haut.

