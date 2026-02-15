PSG : Excellente nouvelle à Paris avant l’AS Monaco

Un joueur clé du PSG devrait finalement être apte pour affronter l’AS Monaco, mardi. La blessure contractée à Rennes, vendredi, ne serait pas aussi grave qu’elle en avait l’air.

PSG : Joao Neves devrait être apte contre Monaco en C1

Touché à l’épaule et sorti du terrain souffrant de douleur, lors du match du PSG contre le Stade Rennais, Joao Neves ne devrait pas être forfait en Ligue des champions. Selon les informations de L’Équipe, il y a eu plus de peur que de mal pour le milieu de terrain portugais.

ll devrait être disponible pour affronter l’AS Monaco lors du barrage aller de la Ligue des champions. « Son état ne semble pas inspirer d’inquiétude particulière. Sa présence dans le groupe parisien pour le déplacement à Monaco, n’est pas remise en question à ce stade », a assuré le journal sportif.

Cette information est une bonne nouvelle pour Luis Enrique. Après la défaite à Rennes (3-1), le coach du Paris Saint-Germain a besoin de son équipe au grand complet pour ce match si important en coupe d’Europe.

Pour rappel, Joao Neves a disputé 5 des 8 matchs de la phase de poule de la C1. Il a été titulaire à 4 reprises. Il a marqué un but et délivré une passe décisive.

