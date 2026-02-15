ASSE : « Ce n’est pas fini », Montanier annonce un guerrier à Sainté

L’ASSE, bousculée, parfois imprécise mais terriblement solidaire, est revenue de Guingamp avec bien plus que trois points. Dans le sillage d’un Lucas Stassin combatif, Philippe Montanier voit naître un attaquant en pleine mue.

ASSE : Stassin, entre doute et renaissance

Il n’a pas marqué, mais il a frappé juste. À Guingamp, Lucas Stassin a incarné cette forme de football ingrat qui ne fait pas toujours la une, mais gagne le respect du vestiaire. À l’origine du penalty décisif, provoqué avec malice face à une défense trop naïve, l’attaquant belge a surtout pesé par son intelligence de déplacement et son abnégation.

Lire aussi : ASSE : La belle promesse de Montanier après Guingamp

À voir

PSG : Excellente nouvelle à Paris avant l’AS Monaco

Si Zuriko Davitashvili s’est offert la lumière avec un doublé, Stassin, lui, a travaillé dans l’ombre. Dans ses combinaisons avec Irvin Cardona, dans son pressing incessant, dans ce poteau qui l’a privé d’un but mérité. Parfois maladroit, parfois trop généreux, il a surtout été indispensable. Un poison permanent pour Guingamp, utile jusqu’au bout dans le repli défensif pour sécuriser le score.

Montanier séduit : « Il est monté d’un cran »

Forcément, la prestation n’a pas échappé à Philippe Montanier. En conférence de presse, le coach de l’ASSE n’a pas caché sa satisfaction : « Stassin ? Il faut qu’il persévère. Je l’ai trouvé encore mieux que contre Montpellier. Il aurait mérité de marquer ce soir. Il est monté d’un cran et ce n’est pas fini. »

Lire aussi : Mercato ASSE : Une opération XXL se profile à Sainté

Déjà au micro du diffuseur, l’entraîneur insistait sur l’essentiel : « Il a été précieux dans le harcèlement, il a gardé le ballon, il a fait des appels. Il monte d’un cran à chaque fois et j’espère que ça va continuer comme ça. » Des mots forts, presque paternels, pour un joueur encore en quête de son cinquième but de la saison en Ligue 2.

Le déclic attendu, sans renier l’essentiel

Lucide, Lucas Stassin sait que le compteur personnel reste bloqué depuis Amiens. Mais l’état d’esprit, lui, est intact. « C’est certain que c’est long de ne pas marquer, mais on me demande surtout de me donner à fond pour l’équipe », confiait-il en zone mixte. À Saint-Étienne, ce genre de profil est précieux. Des guerriers avant des statisticiens. Et Montanier le sait : ce Stassin-là, s’il persévère, finira par être récompensé.

Lire aussi sur l’ASSE :

ASSE : Ligue 2, une lutte serrée dans le Top 5

À voir

OM : Après Benatia, un autre départ majeur se profile

EAG – ASSE : Révélation de Montanier sur un coup de génie

ASSE : Plus de 4 mois sans marquer de but, Stassin se défend !