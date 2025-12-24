Mercato FC Nantes : Un gros coup se prépare en coulisses

En grande difficulté en Ligue 1, le FC Nantes s’active sur le mercato en silence pour renforcer une défense aux abois. En coulisses, un dossier précis avance, avec en toile de fond un possible départ très médiatisé.

Mercato FC Nantes : Le FCN face à l’urgence défensive

Le constat est sans appel : le FC Nantes vacille. Englués dans la zone rouge, les Canaris paient cher leurs errements défensifs, symboles d’une saison chaotique marquée par des choix sportifs discutables et le récent limogeage de Luis Castro. La priorité est désormais claire : solidifier l’axe, colmater les brèches, redonner un minimum de sérénité à un groupe sous pression.

Dans ce contexte pesant, la cellule de recrutement s’est remise en ordre de bataille. Loin des projecteurs, les dirigeants nantais explorent des pistes ciblées, compatibles avec une réalité économique contrainte. L’idée n’est plus de parier à l’aveugle, mais de miser sur un profil capable d’apporter immédiatement, tout en conservant une marge de progression.

Un profil jeune, puissant… et accessible pour le FCN

Selon Top Mercato, le nom de Julien Lomboto circule avec insistance à la Jonelière. À 23 ans, le défenseur franco-congolais, sous contrat avec Rio Ave jusqu’en 2026, coche plusieurs cases : gabarit impressionnant (1,92 m), polyvalence rare et expérience déjà riche malgré un temps de jeu limité cette saison. Un paradoxe qui intrigue autant qu’il séduit.

Peu utilisé en Primeira Liga et ouvert à un nouveau défi, Lomboto représenterait une opportunité de marché intéressante. Son refus de prolonger au Portugal facilite les discussions et rend l’opération financièrement abordable pour Nantes, toujours attentif à l’équilibre de ses comptes.

Anticiper l’après-Tati, un pari assumé

En filigrane de ce dossier se dessine une autre réalité : l’avenir incertain de Tylel Tati. Très courtisé, notamment par le PSG et le FC Barcelone, le défenseur nantais pourrait quitter la Beaujoire plus tôt que prévu. Anticiper ce départ serait un signe de lucidité, voire de maturité sportive.

Reste une concurrence européenne bien réelle sur le dossier Lomboto. Mais pour Nantes, l’enjeu est vital : réussir ce coup en coulisses pourrait peser lourd dans la lutte pour le maintien. Parfois, un mercato se joue loin du bruit et c’est souvent là que tout se décide.

