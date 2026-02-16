PSG : L’UEFA annonce une bonne nouvelle avant Monaco

À la veille d’un choc franco-français très attendu, le PSG a reçu un signal plutôt rassurant venu de l’UEFA. La désignation de l’arbitre pour Monaco-Paris, en barrage aller de Ligue des champions, réveille des souvenirs favorables côté parisien.

AS Monaco-PSG : Un arbitre bien connu des Parisiens

L’UEFA a tranché : c’est l’Espagnol Jesus Gil Manzano qui sera au sifflet mardi soir, au stade Louis-II, pour ce duel entre le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco en Ligue des champions. Un choix loin d’être anodin. À 42 ans, l’arbitre ibérique connaît parfaitement les deux formations.

Lire aussi : Une bonne nouvelle tombe pour le Paris SG avant l’AS Monaco

À voir

Stade Rennais : Grosse mise au point après l’exploit face au PSG

Depuis 2021, il a déjà dirigé cinq rencontres du Paris G, dont la dernière reste gravée dans les mémoires parisiennes : un récital offensif à Leverkusen, symbole d’un Paris conquérant et libéré. Ce soir-là, les hommes de Luis Enrique avaient corrigé le Bayer Leverkusen (2-7), malgré deux expulsions. Un paradoxe, puisque Manzano n’est pas réputé pour dégainer le carton rouge à la légère, préférant le dialogue à la sanction.

Lire aussi : Dembélé sanctionné après le clash? La décision tombe

Côté monégasque, l’Espagnol était également présent lors du nul spectaculaire face à Manchester City (2-2) en phase de groupes. Habitué des grands rendez-vous (30 matches de Ligue des champions à son actif) Manzano incarne une forme de continuité et de sérénité. Pour Paris, avant Monaco, c’est peut-être déjà une première bonne nouvelle.

Lire aussi sur le PSG :

PSG : Excellente nouvelle à Paris avant l’AS Monaco

À voir

FC Nantes : Kantari s’en va, Kita en pleine galère !

Mercato PSG : Un joyau courtisé lâche un gros indice

Mercato PSG : Paris sur un gros coup au Real Madrid