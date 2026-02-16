FC Nantes : Kantari s’en va, Kita en pleine galère !

Afficher l’index Masquer l’index
Le malaise s’épaissit à la Beaujoire. Le FC Nantes, battu à Monaco, s’enfonce dans une crise sportive qui fragilise un peu plus son entraîneur Ahmed Kantari et expose les hésitations de sa direction emmenée par Waldemar Kita.
FC Nantes : Kantari au bord du gouffre, Kita face à l’impasse
La défaite concédée sur la pelouse de l’AS Monaco a agi comme un révélateur cruel. Avant-dernier de Ligue 1, le FCN avance désormais sur un fil, sans certitude ni filet de sécurité. L’urgence du maintien transforme chaque match en épreuve de survie. Au cœur de la tourmente, Ahmed Kantari.
Un seul succès en 2026, face à l’Olympique de Marseille, et beaucoup de doutes. Suffisant pour placer l’entraîneur sous une pression constante, presque suffocante, dans un contexte où le temps n’est plus un allié. De son côté, Waldemar Kita s’interroge. Limoger Kantari, oui, mais pour qui ? Aucun successeur crédible ne se dégage en interne, et les pistes externes peinent à convaincre, révèle le le journaliste Emmanuel Merceron.
Résultat : une direction figée, contrainte de temporiser malgré la gravité de la situation. Le match à venir contre Le Havre AC ressemble déjà à une finale. Quatorze points après 22 journées : le calcul est simple, l’issue implacable. À Nantes, le doute règne, et l’espoir s’effrite, match après match.
