Mercato PSG : Luis Campos traque un top joueur à 70 M€

La piste Carlos Baleba se réchauffe au PSG pour le prochain mercato estival. Brighton & Hove Albion revoit ses exigences.

Mercato PSG : Luis Campos relance le dossier Carlos Baleba

À la recherche d’un renfort au milieu pour la saison prochaine, le PSG avance sur le dossier Carlos Baleba. Le contexte est favorable : Brighton se montre désormais plus ouvert à une négociation, la saison moins solide de l’international camerounais ayant fait baisser sa cote.

En interne, l’avenir de Fabian Ruiz alimente la réflexion. Sous contrat jusqu’en 2027 mais sans prolongation en vue, l’Espagnol pourrait quitter le navire. Les dirigeants parisiens pourraient toucher un joli chèque dès cet été afin d’éviter un départ sans indemnité.

Ainsi donc, le club parisien cible un profil plus athlétique pour enrichir l’éventail tactique de Luis Enrique. Baleba, 22 ans, est en pleine forme. Mais il faut délier le cordon de la bourse pour réussir ce coup. Après avoir exigé plus de 100 M€ face aux offensives de Manchester United l’été dernier, Brighton pourrait désormais discuter autour d’un montant inférieur. Le Paris SG envisage une offre comprise entre 70 et 75 M€.

Le PSG devra toutefois composer avec une concurrence de taille : Chelsea, Tottenham Hotspur et Newcastle United suivent également le dossier de l’ancien joueur du LOSC Lille, ce qui promet un mercato animé sur ce profil très convoité.

