Mercato OL : Une offre XXL arrive pour un buteur

Un cador anglais frappe à la porte de l’OL pour s’offrir Tyler Morton. Les dirigeants lyonnais disent non.

Mercato : Chelsea s’attaque à la nouvelle sensation de l’OL, Tyler Morton

L’OL est danger pour l’une des révélations de cette saison : Tyler Morton. Le jeune meneur de jeu anglais est sur les tablettes des géants européens après un début de saison tonitruant avec les Gones. Le crack anglais est sur la short-list de Chelsea pour le prochain mercato estival.

Recruté à l’été 2025 en provenance de Liverpool, le natif de Wallasey a vite montré qu’il a la force dans les jambes. Il n’a pas mis longtemps à convaincre ses dirigeants et son entraîneur. Il est devenu le métronome incontournable de l’entrejeu lyonnais, enchaînant les prestations de haute volée tant en championnat qu’en Europe.

Bien que lié à l’OL jusqu’en juin 2030, Morton pourraient céder aux offres anglaises. Selon les informations rapportées par Transferfeed, Chelsea aurait fait du milieu lyonnais sa cible prioritaire. Les Blues, toujours en quête de renforts talentueux, seraient prêts à formuler une offre conséquente pour rapatrier le joueur en Premier League dès la fin de saison.

Mais les pensionnaires du Groupama Stadium ne sont pas vendeurs. Tyler Morton pourrait être vendu entre 15 et 20 millions d’euros. Une partie de l’argent devrait revenir à Liverpool. Les Lyonnais attendent un peu d’abord avant de céder leur pépite à un prix XXL.

