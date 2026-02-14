Ça chauffe à l’OM : McCourt va annoncer le nouveau coach

Alors que le navire OM tangue dangereusement, le propriétaire Franck McCourt a décidé de prendre les choses en main. Il est sur le point de trancher concernant la succession de Roberto De Zerbi.

Mercato OM : Habib Beye, le choix numéro un pour remplacer De Zerbi

L’Olympique de Marseille est à l’aube d’une nouvelle ère. Le soudain départ de Roberto De Zerbi oblige la direction phocéenne à trouver son successeur. Qui prendra les commandes de l’équipe première pour la suite de la saison ? Plusieurs noms circulent dans les coursives du Vélodrome.

Mais c’est bien Habib Beye qui fait officie de favori pour occuper ce poste. Le technicien sénégalais coche toutes les cases. Il est libre suite à sa rupture avec le Stade Rennais. Et il connait très bien l’institution marseillaise. Lui qui a évolué durant quatre saisons à l’OM en tant de joueur.

Son lien fort avec le club a facilité les échanges. Au point où Habib Beye se verrait déjà à Marseille. L’Equipe révèle que le coach de 48 ans vante en privé la qualité du groupe marseillais et les ambitions de l’OM. Mais c’est Frank McCourt qui aura le dernier mot.

Le verdict de Frank McCourt attendu ce samedi

Le dossier Habib Beye franchira une étape décisive ce samedi. Le président Pablo Longoria entretient déjà de bonnes relations avec l’entourage et les avocats du technicien sénégalais. Il va soumettre le projet final à Frank McCourt ce jour, indique le quotidien sportif.

Le propriétaire de l’OM dispose du pouvoir ultime pour valider ou non cette potentielle nomination. Notons que le milliardaire américain sera présent dans les tribunes du Vélodrome ce samedi lors du choc OM-Strasbourg. Cette visite n’était pas liée aux récents évènements survenus au club.

Le Bostonien effectue un voyage en Europe dans le cadre de la conférence de Munich sur la sécurité. Il en profitera pour faire le point avec Pablo Longoria et Medhi Benatia, quelques jours après le départ de De Zerbi.

