OM : De Zerbi tient le remplaçant surprise d’Amine Gouiri

L’OM privé d’Amine Gouiri, blessé et opéré, Roberto De Zerbi semble enfin avoir trouvé la perle rare capable de redonner du souffle à son attaque, sans passer par la case mercato.

OM : Une solution enfin trouvée pour Gouiri

Le coup dur causé par la blessure d’Amine Gouiri avait plongé le club phocéen dans une période d’incertitude. Privé de son créateur offensif, Roberto De Zerbi se contente de plusieurs ajustements avec Robinio Vaz et Pierre-Emerick Aubameyang. Mais la lumière semble revenir du côté de la Commanderie pour renforcer l’attaque. Selon La Provence, Hamed Junior Traoré est prêt à réintégrer le collectif marseillais après plusieurs semaines d’absence.

Recruté cet été, le milieu offensif ivoirien s’était blessé avant d’avoir pu s’imposer. De Zerbi, qui l’avait déjà dirigé à Sassuolo, n’a jamais douté de son potentiel : “C’est un joueur intelligent, capable de comprendre rapidement le jeu et de s’adapter à plusieurs rôles offensifs.”

Un retour qui change tout pour Marseille

Hamed Junior Traoré apporte ce que Marseille cherchait désespérément : polyvalence et percussion. “Il peut doubler ou animer les quatre postes offensifs : ailier, meneur et avant-centre”, précise La Provence. De Zerbi, adepte du football fluide et des permutations constantes, retrouve enfin un élément capable de lier pressing, créativité et projection.

Avant sa blessure, l’Ivoirien avait séduit par sa vision du jeu et sa justesse technique. Son retour pourrait bien rebattre les cartes dans le onze olympien, surtout à l’approche d’un mois de novembre chargé. Entre Ligue 1 et Coupe d’Europe, l’OM aura besoin de fraîcheur et de solutions. Et De Zerbi, visiblement, vient de trouver la sienne.