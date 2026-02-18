OL : Incertitude sur le retour de 3 Lyonnais à Strasbourg

L’OL n’est pas encore certain de compter sur trois joueurs en reprise, à quatre jours de son déplacement à Strasbourg en Ligue 1.

OL : Kluivert, Moreira et Tagliafico toujours en séances individuelles

L’OL enchaîne certes les victoires, soit 7 de suite en Ligue 1et 13 consécutives, toutes compétitions confondues, mais l’équipe de Paulo Fonseca est privée de plusieurs joueurs. Il y a les blessés de longue date : Ernest Nuamah et Malick Fofana, et les blessés récents : Nicolas Tagliafico, Afonso Moreira et Ruben Kluivert.

Si les deux premiers sont déjà forfaits pour le match de la 23e journée de Ligue 1, les trois derniers restent incertains. Selon les informations de Olympique et Lyonnais, ils se prépare toujours à l’écart de l’entraînement collectif.

L’Olympique Lyonnais a 3 jours pour récupérer ses blessés

Moreira a effectué une séance individuelle avec l’un des préparateurs physiques de l’OL, d’après la source. Quant à Tagliafico et Kluivert, ils se sont soumis aux exercices individuels en marge du groupe, comme indiqué par le média spécialisé.

L’ailier portugais et les défenseurs argentin et Néerlandais ont encore trois séances devant eux, avant le choc contre le Racing Club à Strasbourg. Annoncés proche d’un retour en Ligue 1 par Paulo Fonseca, la semaine dernière, ils devraient être opérationnels d’ici dimanche (19h45).

RCSA-OL : Endrick de retour de suspension

La bonne nouvelle confirmée, c’est le retour d’Endrick. Exclu à Nantes, il a purgé un match de suspension contre l’OGC Nice et revient pour affronter le RCSA au stade de la Meinau.

Cette semaine, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais a exprimé son souhait de pouvoir récupérer tous les joueurs blessés de son effectif, afin d’être mieux armé pour le sprint final en Ligue 1, en Ligue Europa et en coupe de France.

