Mercato Stade Rennais : Maldar en route pour Rennes ?

Le jeune crack turc, Hüseyin Maldar est sur la short-list des dirigeants du Stade Rennais pour ce mercato hivernal.
La direction du Stade Rennais pourrait amener certaines pépites à Rennes pendant ce mercato hivernal. Le tacticien rennais, Habib Beye a besoin de joueurs à forts potentiels pour résister aux cadors de Ligue 1 lors de la seconde partie de la saison. Les Rouge et Noir ont des déplacements périlleux à faire en Ligue 1.
Un contexte qui incite la direction bretonne à recruter des joueurs. Selon les informations de Sporxx, le SRFC suivrait de près le profil d'un jeune espoir turc : Hüseyin Maldar. Le latéral droit appartient à Eyüpspor. Il est sous contrat jusqu'en juin 2029. Prêté cette saison à Pendikspor (D2 turque), le natif de Balıkesir impressionne déjà. Il a déjà claqué trois pions et servi deux offrandes en 13 apparitions en championnat.
Ses performances attisent les convoitises puisque Trabzonspor serait également positionné pour l’accueillir. À Rennes, Habib Beye réfléchirait à l’après-Przemysław Frankowski, dont le prêt arrive à échéance en juin prochain. Bien qu’une option d’achat existe pour l’international polonais, le club breton pourrait choisir de préparer l’avenir en misant dès maintenant sur Hüseyin Maldar. Transfertmarkt l’évalue à 350 000 euros.
