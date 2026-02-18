PSG : Double coup dur pour Luis Enrique

Grosse inquiétude au PSG. Le coach parisien Luis Enrique perd deux gâchettes offensives lors du choc face à l’AS Monaco en Ligue des Champions.

PSG : Deux forfaits après l’AS Monaco ?

Le coach du PSG, Luis Enrique a perdu des hommes lors du choc face à l’AS Monaco en C1. Malmenés d’entrée de jeu après un début de rencontre totalement manqué, les hommes de Luis Enrique ont su faire preuve de caractère pour renverser la vapeur. Ce succès 3-2 offre un avantage précieux avant le retour au Parc des Princes la semaine prochaine.

Pourtant, derrière la satisfaction du résultat, le staff technique tremble. Le premier coup dur intervient à la 20e minute. Ousmane Dembélé a cédé sa place suite à des pépins physiques. Mais le calvaire ne s’est pas arrêté là. Khvicha Kvaratskhelia, pièce maîtresse du dispositif de Luis Enrique, semble lui aussi touché.

L’international géorgien a finalement cédé sa place à la 70e minute. Cette alerte est d’autant plus préoccupante que l’ancien Napolitain est en délicatesse avec son corps depuis le début de l’année. Déjà victime d’une entorse de la cheville fin janvier lors du choc face à Newcastle, « Kvara » peine à retrouver son plein potentiel physique.

