ASSE : Après Ilan, Gomis se rapproche de Saint-Etienne

Ancien joueur de l’ASSE, Bafétimbi Gomis révèle des contacts avec la Direction stéphanoise. Par ailleurs, il valide l’arrivée de Kilmer Sports Ventures aux commandes du club.

ASSE : Bafé Gomis révèle des contacts avec Loïc Perrin

Formé à l’ASSE (2000-2002) et révélé en Ligue 1 sous le maillot des Verts (2003-2009), Bafétimbi Gomis a raccroché les crampons en novembre 2024 à Kawasaki Frontale au Japon. Toutefois, il est resté très attaché au club stéphanois. Envisageant de faire sa reconversion dans le football, en tant que dirigeant, il n’écarte pas l’idée d’apporter son aide, pour le développement de son club de cœur.

L’attaquant retraité a confié récemment qu’il est en contact avec son ancien coéquipier et actuel Directeur sportif de l’AS Saint-Etienne. « Oui, je suis toujours en contact avec Loïc Perrin bien sûr. On a mangé ensemble, il n’y a pas longtemps », a-t-il confié à Tribune Verte.

Gomis rencontre Fahmy ! Se rapproche-t-il d’un retour à Saint-Etienne ?

Il évoque également une rencontre avec le directeur des opérations de Kilmer Sports Ventures (KSV). « J’ai croisé Huss Fahmy aussi à Clermont, on a pu échanger un peu. Mais je ne suis pas intervenu dans les choix, si c’est ce que vous voulez savoir ! (Rires) », a fait savoir Bafétimbi Gomis.

Il faut noter qu’Ilan Araujo, ancien gloire des Verts (2006-2010), a entamé sa réconversion à Saint-Etienne. Il est l’un des adjoints de Philippe Montanier. en charge de l’animation offensive.

KSV : Bafétimbi évoque un « projet ambitieux et une chance d’avoir Tanenbaum »

L’ancien buteur des Verts a validé ensuite le projet du groupe canadien. « J’ai confiance en la direction. C’est une chance pour l’ASSE d’avoir un actionnaire (Larry Tanenbaum) qui a beaucoup de moyens financiers. Le projet est ambitieux », a-t-il apprécié.

Bafétimbi Gomis souligne notamment le maintien des joueurs majeurs dans l’équipe, malgré la relégation en Ligue 2 et l’intérêt de plusieurs clubs.

« On l’a vu cet été quand le club a décidé de garder Stassin et Davitashvili malgré les offres et les états d’âme. C’était un signal fort. Là, on voit que les dirigeants posent les bases, ils structurent. C’est bien. Cela montre leur volonté de s’inscrire dans la durée. Il faut leur faire confiance. Il faut leur laisser du temps », a-t-il souligné.

