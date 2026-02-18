Accord signé à l’OM : Habib Beye débarque enfin !

L’Olympique de Marseille et Habib Beye ont enfin trouvé un terrain d’entente. Cela ouvre la porte à son arrivé sur le banc phocéen dès cette semaine.

Mercato : Accord conclu entre Habib Beye et l’OM a sonné

C’est le dénouement que de nombreux supporters phocéens attendaient avec impatience. Habib Beye et l’Olympique de Marseille ont conclu à un accord de principe, confirme RMC Sport. Ce terrain d’entente scelle ainsi le retour de l’ancien chouchou du Vélodrome au sein de son club de cœur.

Ce rapprochement n’était pas qu’une simple spéculation, mais est une véritable course contre la montre. Les dirigeants de l’OM ont mis les bouchées doubles pour finaliser ce dossier. A tel point que Frank McCourt, le propriétaire de l’OM, avait confirmé l’arrivée de Habib Beye aux supporters.

À voir

Mercato OM : Feu vert imminent pour l’arrivée de Habib Beye

Lire aussi : Mercato OM : Feu vert imminent pour l’arrivée de Habib Beye

Les derniers détails contractuels ont réglé à une vitesse record. L’officialisation ne saurait tarder. Habib Beye pourrait même diriger son premier match sur le banc de l’OM dès ce vendredi soir, lors du déplacement à Brest. Le technicien sénégalais est chaud à relever ce grand défi de sa carrière.

Une mission bien précise à l’Olympique de Marseille

Malgré son passage mitigé à Rennes, Habib Beye arrive avec une aura de leader et une éloquence qui séduisent les Olympiens. Sa mission sera immédiate sera de relever un vestiaire en manque de confiance. Tout : transformer la pression interne et externe en résultats concrets,.

Ce choix audacieux symbolise un véritable retour aux sources pour l’OM. En misant sur un homme de caractère, la direction espère sauver sa saison. Son objectif ? Aller le plus loin possible en Coupe de France et décrocher une qualification pour la Ligue des champions. Notons que les derniers obstacles juridiques liant encore Beye à son passé rennais devraient vite se dissiper.

Lire la suite sur l’OM :

Mercato : Incroyable bras de fer entre Rennes, Habib Beye et l’OM

À voir

Mercato : le PSG veut faire une folie en Angleterre

Ça chauffe à l’OM : Pablo Longoria prêt à répliquer !

En plein chaos, l’OM tient son sauveur