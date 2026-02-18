Mercato PSG : Feu vert pour l’arrivée de Rogers ?

Liverpool se retire de la course. Le PSG en pôle position pour le prodige Morgan Rogers ?

Mercato PSG : Morgan Rogers attendu à Paris cet été ?

Le dossier Morgan Rogers est chaud. Alors que l’attaquant polyvalent d’Aston Villa affole les compteurs en Premier League, les prétendants affluent vers lui. Si Liverpool semble avoir fait machine arrière, le PSG se tient prêt pour déloger le joyau de Birmingham.

Malgré une forme étincelante et une qualification sereine en huitièmes de finale de la FA Cup après une victoire 3-0 contre Brighton, Liverpool navigue en eaux troubles. Au cœur des préoccupations : l’avenir de Mohamed Salah. Les tensions persistantes entre l’Égyptien et son entraîneur, Arne Slot, alimentent les rumeurs de départ.

À voir

Accord signé à l’OM : Habib Beye débarque enfin !

Pourtant, malgré le besoin potentiel de renouveler son attaque, la direction des Reds a démenti tout contact officiel avec l’entourage de Morgan Rogers. Selon les informations de TEAMtalk, le profil de l’Anglais, bien que séduisant, ne correspondrait pas aux priorités tactiques immédiates du club de la Mersey.

Lire aussi : Mercato PSG : Un cadre file vers le Qatar

Le talent de Rogers est indiscutable : 8 buts et 5 passes décisives cette saison. Cependant, son intégration dans le onze de Liverpool pose question. Évoluant principalement comme ailier gauche ou numéro 10, il ferait face à une concurrence rude. Liverpool lorgnerait davantage sur des profils comme Yan Diomandé (RB Leipzig), même si ce dossier reste complexe.

À voir

PSG : Double coup dur pour Luis Enrique

Le Paris Saint-Germain veut donc passer à l’attaque. Le club de la capitale suit Rogers depuis le début de l’exercice actuel. Avec les incertitudes entourant l’avenir de certains cadres offensifs, notamment Bradley Barcola, le profil du jeune Anglais (23 ans) apparaît comme prioritaire pour Luis Enrique.

Élu meilleur espoir de l’année 2025, Morgan Rogers est blindé par un contrat courant jusqu’en 2031. Cette situation permet à Aston Villa d’être très gourmand. Le prix réclamé ? Une somme astronomique comprise entre 93 et 116 millions d’euros. Si le PSG semble le plus attentif, il devra composer avec la concurrence féroce de Chelsea et de Manchester United.

Lire la suite sur le PSG

PSG : Double coup dur pour Luis Enrique

Mercato : le PSG veut faire une folie en Angleterre

À voir

ASSE : Après Ilan, Gomis se rapproche de Saint-Etienne

PSG : La menace resurgit pour Désiré Doué après Monaco !