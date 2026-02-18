Mercato : le PSG veut faire une folie en Angleterre

Le PSG est prêt à frapper fort pour Carlos Baleba lors du prochain mercato estival. Mais le dossier s’annonce compliqué.

Mercato PSG : Luis Campos accélère pour Carlos Baleba

Pour muscler son entrejeu lors du prochain mercato estival, le PSG explore une piste en Premier League : Carlos Baleba, révélation de Brighton & Hove Albion. Après un hiver discret marqué uniquement par l’arrivée de Dro Fernandez, le club parisien envisage un été bien plus animé, surtout si la seconde partie de saison confirme certains manques.

En interne, Luis Enrique et Luis Campos souhaitent sécuriser un profil capable d’apporter puissance et équilibre, notamment pour suppléer Fabián Ruiz, dont l’absence sur blessure pèse lourd dans l’animation. L’ancien milieu du SSC Napoli reste aujourd’hui l’un des rares joueurs capables de rivaliser physiquement face aux milieux les plus denses.

À voir

Mercato : le TFC traque une pépite du FC Nantes

Lire aussi : Mercato PSG : Une offre de 100M€ pour un top joueur du Paris SG

Mais le dossier s’annonce extrêmement concurrentiel. D’après le journaliste Ekrem Konur, plusieurs cadors de Premier League, dont Manchester United, Chelsea, Tottenham Hotspur et Newcastle United surveillent également la situation, ce qui complique la tâche aux Parisiens.

Selon le média TeamTalk, Brighton réclamerait environ 115 millions d’euros pour libérer son joueur, un tarif élevé alors que Paris envisagerait plutôt une offre autour de 65 millions d’euros. Le deal pourrait être scellé autour de 80 millions d’euros si les discussions s’intensifient.

Lire la suite sur le PSG

Mercato PSG : Un top joueur à 60 M€ rend fou Luis Campos

À voir

Mercato OM : Feu vert imminent pour l’arrivée de Habib Beye

Mercato PSG : Un cadre file vers le Qatar

PSG : La réponse cinglante de Doué à Dembélé