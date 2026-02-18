ASSE : Laval arrive avec une top recrue, Frapolli prévient

Adversaire de l’ASSE, samedi en Ligue 2, le Stade Lavallois va débarquer à Saint-Etienne avec une nouvelle recrue hivernale. Olivier Frapolli prévient d’ailleurs les Verts !

L’ASSE vise la montée en L1, Laval lutte pour le maintien en L2

Après ces deux victoires de suite, l’ASSE va tenter d’enchaîner un troisième succès, contre Laval, samedi (19h). Les Stéphanois reçoivent les Lavallois à Geoffroy-Guichard, lors de la 24e journée de Ligue 2. Les Verts sont 3es et en course pour un retour direct en Ligue 1, tandis que les Tango sont avant derniers et luttent pour se maintenir en Ligue 2.

Les enjeux de la rencontre sont donc clairs pour les deux équipes. L’AS Saint-Etienne doit impérativement gagner pour conforter sa place sur le podium et éventuellement viser la première place de Troyes. Quant à Laval, il a besoin de prendre trois points pour éviter de se faire doubler par la lanterne rouge, le SC Bastia, qui n’est qu’à un petit point.

Frapolli menace : « On se battra jusqu’au bout comme des chiens »

Olivier Frapolli a envoyé un message assez fort avant le match contre les Verts. « On se battra jusqu’au bout comme des chiens », a-t-il prévenu, après le nul arraché contre Annecy (2-2). L’entraîneur du club mayennais peut compter sur les recrues estivales : Dylan Mbayo, buteur face à Annecy, le remuant Trévis Dago ou encore le solide Christ-Owen Kouassi en défense centrale. Mais pas seulement !

Laval : La recrue Sidi Bane qualifiée contre Saint-Etienne

Olivier Frapolli débarquera dans le Forez avec la Sidi Bane, la dernière recrue en date du club. Libre, il a signé officiellement à Laval, le lundi 16 février dernier. Selon Mayenne ICI, le polyvalent défenseur sénégalais est qualifié pour affronter l’ASSE.

Recruté pour combler le départ de Théo Pellenard, Sidi Bane (22 ans) est un renfort prêt immédiatement pour jouer. Ayant joué en équipe B du RC Lens, puis avec Annecy en Ligue 2, entre 2024 et 2025, il connaît le championnat français.

Il a également acquis de l’expérience avec le Bate Borisov en Biélorussie (2022-2024), club avec lequel il avait joué les qualifications de la Champions League, de l’Europa League et de la Conference League.

