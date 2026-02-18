Coup de théâtre à l’OM : Départ anticipé de Pablo Longoria !

Les mouvements s’enchainent à l’OM. Alors que l’arrivée de Habib Beye est confirmée, le président Pablo Longoria a entamé des démarches en vue d’accélérer son départ de Marseille.

Mercato OM : Pablo Longoria précipite son départ, son avocat contacté

L’agitation ne faiblit pas à l’Olympique de Marseille en ce mois de février. La direction phocéenne vient de régler la succession de Roberto De Zerbi. Elle a conclu un accord avec Habib Beye pour prendre les rênes de l’équipe première. L’ancien capitaine olympien est attendu dans les prochains jours à l’OM pour prendre ses fonctions.

Mais un autre dossier brûlant s’accélère en coulisses : le départ de Pablo Longoria. La Provence le confirme, le dirigeant espagnol compte quitter le navire OM bien plus tôt que prévu. La raison ? Pablo Longoria refuse d’être cantonné au rôle de simple porte-parole auprès des instances françaises et européennes.

À voir

ASSE : Après Ilan, Gomis se rapproche de Saint-Etienne

Lire aussi : Ça chauffe à l’OM : Pablo Longoria prêt à répliquer !

Le président de l’OM a vu son influence être drastiquement réduite ces derniers jours. Medhi Benatia ayant pris les pleins pouvoirs sur le secteur sportif. Cette décision a été prise par Franck McCourt sans consulter ni informer l’Espagnol. Ce procédé est difficilement encaissé par Pablo Longoria. Ce dernier le prendrait comme un affront personnel.

Il reconnait aussi ses erreurs commises à Marseille

Pablo Longoria a répliqué sans adopter une posture belliqueuse. Il a tout simplement décidé d’abréger son mandat de cinq années passées à la présidence de l’Olympique de Marseille. Le quotidien sportif indique que des échanges formels vont être initiés par l’intermédiaire de son avocat en vue d’organiser sa sortie définitive.

Pablo Longoria ne nourrit aucune amertume envers le propriétaire Frank McCourt. Le président sortant reconnaît lui-même certaines erreurs commises durant sa gestion. Son souhait est avant la réussite sportive de l’OM. Il espère ainsi libérer le club de toute tension interne en précipitant son départ. Franck McCourt recherche déjà son successeur.

Lire la suite sur l’OM :

Graves accusations à l’OM : Benatia au cœur d’un complot

À voir

Mercato PSG : Feu vert pour l’arrivée de Rogers ?

Grand ménage à l’OM : Le départ de Pablo Longoria confirmé

Accord signé à l’OM : Habib Beye débarque enfin !