Mercato : Incroyable bras de fer entre Rennes, Habib Beye et l’OM

L’OM et Habib Beye sont sur le point de sceller leur accord. Mais le Stade Rennais veut gâcher les plans des dirigeants marseillais.

Mercato OM : Habib Beye attendu à Marseille ?

Ça chauffe entre Habib Beye, le Stade Rennais et l’OM. Le coach sénégalais est la cible prioritaire des Marseillais pour succéder à Roberto de Zerbi. Le deal est presque scellé entre les deux parties. Mais Rennes bloque tout. La direction du Stade Rennais n’a pas encore donné son feu vert pour le départ officiel du technicien sénégalais.

Habib Beye est toujours lié au Stade Rennais. Il ne peut donc pas pendre les rênes de l’Olympique de Marseille sans avoir trouvé d’issue avec le club breton. Le SRFC dispose légalement d’un délai allant jusqu’au 12 mars pour notifier la rupture définitive du contrat. La direction de l’OM espère une résolution rapide pour installer son nouvel entraîneur avant le prochain match.

Selon Le Télégramme, le Stade Rennais passe déjà à autre chose. La nomination de Franck Haise devrait être officialisée dès ce mercredi. Cela permet au club breton d’avancer sur son projet sportif tout en laissant le dossier Beye « au frigo », pénalisant indirectement l’OM.

Si RMC mise sur une résolution rapide grâce aux relations bonnes entre les deux présidents, le temps presse. À l’heure actuelle, il est fort probable qu’Habib Beye manque le choc face à Brest. À moins d’un déblocage de dernière minute, l’OM devra encore patienter avant de lancer officiellement l’ère Beye.

