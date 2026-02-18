Mercato OL : Deux offres XXL tombent pour Endrick

Du calvaire au Real Madrid à la gloire à Lyon. Endrick brille à l’OL et croule sous les offres à quelques mois du mercato estival.

Mercato OL : Endrick affole l’Angleterre, une offre de 80 M€ en préparation !

Le passage d’Endrick à Lyon touche déjà à sa fin. Étincelant depuis son arrivée hivernale, l’attaquant brésilien va laisser un grand vide à l’OL. Mais alors que son retour au Real Madrid semblait acté, la Premier League vient bousculer les plans madrilènes.

D’après les dernières indiscrétions de CaughtOffside, Manchester United aurait rejoint Chelsea dans la course à la signature. Séduits par les performances XXL du joueur de 19 ans entre Rhône et Saône, les dirigeants mancuniens seraient prêts à poser 80 millions d’euros sur la table pour s’attacher les services du futur crack mondial.

Pour le moment, on ignore si le Real Madrid va craquer et vendre son international brésilien. Endrick a retrouvé sa meilleure forme chez les Gones et pourrait être une gâchette offensive très précieuse pour les Merengue la saison prochaine. À Lyon, le crack auriverde a déjà claqué 5 pions en 6 matches. Sur Transfertmarkt, sa valeur est estimée à 25 millions d’euros. L’Angleterre lui tend la main.

