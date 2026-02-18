OL : Indice UEFA, superbe remontée de l’Olympique Lyonnais

Grâce à son excellent parcours en Ligue Europa, l’OL a fait un grand bon à l’indice UEFA et se rapproche du Top 20 européen.

OL : Une excellente campagne en Ligue Europa

L’OL est toujours en course en Ligue Europa. Il jouera directement les 8es de finale en mars prochain, pour avoir fini dans le Top 8, à l’issue de la phase de Ligue. Mais pas seulement ! Lyon a terminé premier sur 36 équipes, grâce à ses 7 victoires en 8 journées.

Le club rhodanien a marché sur la phase de poule, car il possède aussi la meilleure attaque avec 18 buts marqués et la deuxième meilleure défense, avec seulement 5 buts concédés en 8 matchs.

L’Olympique Lyonnais désormais 31e au classement UEFA

Fort de son admirable campagne en C3, l’Olympique Lyonnais fait une remontée spectaculaire au classement actualisé de l’UEFA. Il grimpe à la 31e place avec désormais 64,75 points, alors qu’il était 51e place au début de saison. Le club rhodanien se rapproche du LOSC, qui pointe à la 29e place, mais reste encore très loin du PSG, actuel 6e européen.

Si l’équipe de Paulo Fonseca poursuit sa superbe campagne européenne, elle pourrait se rapprocher du Top 20 à l’indice UEFA en mai 2026. Ce qui serait très avantageux pour les Gones en coupe d’Europe 2026-2027.

Lyon proche d’une qualifcation en Ligue des Champions

En course pour une place qualificative à la Ligue des Champions, une compétition qu’il n’a plus joué depuis 6 ans, Lyon (3e de Ligue 1) a une avance de 5 points sur l’OM (4e). Son objectif est donc de terminer la saison sur le podium, afin de décrocher une qualification directe pour la C1.

En cas de qualification, l’équipe de l’OL pourrait bénéficier d’un tirage plus clément ou un programme moins complexe si elle passe par les tours préliminaires de qualifications.

