Monaco-PSG : De lourdes accusations tombent contre Paris

Le PSG a renversé l’AS Monaco ce mardi soir en barrage aller de Ligue des champions. Mais cette victoire est entachée de vives accusations visant les Parisiens.

Monaco-PSG : Des erreurs d’arbitrage dénoncées

Le choc AS Monaco-PSG de ce mardi soir a basculé dans un climat électrique. Menés 2-0 d’entrée, les Parisiens semblaient perdus. Le penalty manqué de Vitinha et la sortie sur blessure d’Ousmane Dembélé renforçaient les craintes parisiennes. C’est finalement l’entrée de Désiré Doué qui a tout changé.

Le jeune attaquant français a réduit l’écart avant de provoquer l’égalisation d’Achraf Hakimi avant la pause. De retour des vestiaires, Désiré Doué a inscrit le but de la victoire pour son équipe. Paris s’impose 3 à 2 en Principauté. Sauf que ce succès est loin de faire l’unanimité.

La frustration des Monégasques se cristallise autour des décisions de Gil Manzano. Ceux-ci dénoncent plusieurs erreurs d’arbitrage, dont une faute de Désiré Doué précédant son premier but. L’expulsion d’Aleksandr Golovin après une semelle et une main oubliée de Marquinhos dans la surface en toute fin de match passent très mal à l’ASM.

Paris favorisé par l’arbitre, les Monégasques crient au scandale

Le capitaine Denis Zakaria n’a pas lui aussi apprécié ces décisions « litigieuses ». Il reste cependant diplomate en refusant de se « cacher derrière cela ». La colère est très vive chez les fans. Les supporters de l’ASM ont exprimé leur profonde indignation sur les réseaux sociaux.

Ils dénoncent un arbitrage qui aurait injustement favorisé les hommes de Luis Enrique. « Arbitre incompétent », « Paris qui vole Monaco », pouvait-on lire dans les commentaires. Ce climat de suspicion promet un match retour particulièrement bouillant au Parc des princes. Le PSG devra confirmer sa supériorité dans une atmosphère qui promet d’être électrique.

