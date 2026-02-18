ASSE : Montée en Ligue 1, Montanier augmente les chances

Grâce à ses deux victoires de rang, l’ASSE a désormais plus de chances de remonter en Ligue 1, selon une étude du statisticien Fabien Torre.

L’ASSE enchaîne avec Montanier et se relance pour la montée en L1

L’ASSE a enchaîné deux précieuses victoires en Ligue 2 avec son nouvel entraîneur. Philippe Montanier a remporté les matchs contre Montpellier (1-0) à domicile et contre l’EA Guingamp en Bretagne (1-2). Ces deux succès ont ramené la confiance et la sérénité au sein de l’équipe.

Sur le plan comptable, ses conséquences au classement sont immédiates. Les Stéphanois sont désormais 3es avec 40 points, à seulement 2 points du leader, l’ES Troyes, à l’issue de la 23e journée de championnat.

À voir

Monaco-PSG : De lourdes accusations tombent contre Paris

Il reste certes encore 11 journées à disputer, soit 33 points en jeu, mais l’AS Saint-Etienne s’est bien relancée dans la course vers la Ligue 1, après le départ d’Eirik Horneland.

Saint-Etienne a 39 % de chance de finir parmi les deux premiers de Ligue 2

Selon les calculs de probabilité de Fabien Torre, maître de conférences en informatique à l’Université de Lille, Montanier a augmenté les chances d’une remontée des Verts, grâce aux 6 points glanés dès son arrivée.

Lisez aussi : ASSE : Des nouvelles rassurantes pour deux blessés

Désormais, l’ASSE dispose de 39 % de chance de terminer aux deux premières places de Ligue 2, qui sont directement qualificatives pour l’élite. Quant à la probabilité dêtre champion, elle est de 20 %, selon l’étude du spécialiste.

Les Verts s’éloignaient de la montée avec Horneland !

Avant l’arrivée du technicien français sur le banc des Stéphanois, ils avaient peu de chances de décrocher une place en Ligue 1 : Seulement 4 % de probabilité d’être champions et 11 % de probabilité de retour direct en première division.

À voir

OL : Indice UEFA, superbe remontée de l’Olympique Lyonnais

Pour rappel, l’AS Saint-Etienne était 5e avec 34 points, soit 7 de moins que le leader troyen, au terme de la 21e journée. Elle avait en effet concédé deux défaites consécutives contre Reims (1-0) et Boulogne (0-1), sous les ordres d’Eirik Horneland. Mais la dynamique s’est inversée rapidement avec Philippe Montanier.

Lire aussi sur l’ASSE :

ASSE : Une décision capitale tombe pour Saint-Étienne !

Mercato ASSE : Saint-Étienne tient son futur crack offensif

Mercato ASSE : Officiel, signature actée pour un milieu

À voir

Ça chauffe à l’OM : Pablo Longoria prêt à répliquer !