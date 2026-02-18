Ça chauffe à l’OM : Pablo Longoria prêt à répliquer !

La tension ne baisse pas vraiment à l’Olympique de Marseille. Le président Pablo Longoria prépare sa riposte suite à son déclassement inattendu à Marseille.

Mercato OM : Désaccord entre Pablo Longoria et Frank McCourt

L’Olympique de Marseille a entamé de profonds changements en son sein en vue d’endiguer la crise. Frank McCourt a repris les commandes du club avec des décisions fortes. Le milliardaire américain n’a pas hésité à déclasser son président Pablo Longoria après cinq années de mandats. Au point où le départ du dirigeant espagnol semble inévitable.

Le propriétaire de l’OM a lui-même annoncé qu’il recherche désormais un nouveau président. Cette annonce a été brutale, d’autant plus que Medhi Benatia a été reconduit dans ses fonctions. Le Marocain a hérité des pleins pouvoirs sur le domaine sportif. À l’inverse, Pablo Longoria est cantonné à un rôle purement institutionnel.

À voir

Mercato : Incroyable bras de fer entre Rennes, Habib Beye et l’OM

Lire aussi : Grand ménage à l’OM : Le départ de Pablo Longoria confirmé

Il devra se limiter aux responsabilités représentatives auprès des instances françaises et européennes. Ce désaveu est difficile à encaisser pour Pablo Longoria. L’Équipe rapporte que le président de l’OM aurait vécu cette décision comme un véritable affront. Surtout qu’il n’a été consulté, ni même prévenu, avant la publication du communiqué par les conseillers de McCourt. Sa réponse ne saurait tarder.

Une cohabitation devenue quasi impossible

Pablo Longoria ne semble pas pour le moment dans une logique belliqueuse envers le propriétaire américain de l’Olympique de Marseille. C’est surtout sa rupture avec Medhi Benatia qui cristallise les tensions. Les relations entre les deux hommes se seraient dégradées au point de rendre toute collaboration quasi impossible.

Lire aussi : Mercato OM : McCourt vend la mèche, l’entraîneur arrive !

À voir

Monaco-PSG : De lourdes accusations tombent contre Paris

Leurs désaccords concernent aussi bien la gestion quotidienne que le choix du futur entraîneur. La piste Habib Beye ayant l’objet de frictions entre les deux hommes. L’heure n’est pas encore à la guerre ouverte à l’OM. Le quotidien sportif ajoute que Pablo Longoria prévoit de rencontrer Frank McCourt dans les prochains jours.

Son objectif ? Discuter de sa situation personnelle avec « respect » afin de trouver une issue honorable. Son entourage parle même de régler ce « problème par le haut ». Quoi qu’il en soit, la fin d’un cycle approche à grands pas à l’Olympique de Marseille.

Lire la suite sur l’OM :

Mercato : Incroyable bras de fer entre Rennes, Habib Beye et l’OM

En plein chaos, l’OM tient son sauveur

À voir

OL : Indice UEFA, superbe remontée de l’Olympique Lyonnais

OM : Beye bloqué, un entraîneur s’offre à Marseille