Graves accusations à l’OM : Benatia au cœur d’un complot

La crise perdure au sein de l’organigramme de l’OM. C’est désormais l’entourage de Pablo Longoria qui soupçonne Medhi Benatia d’avoir orchestré un plan pour l’évincer du pouvoir.

L’ambiance reste tendue au sommet de l’Olympique de Marseille. Le propriétaire Frank McCourt a récemment redistribué les rôles. Il a plaçant le secteur sportif sous l’autorité exclusive de Medhi Benatia. Ce dernier avait pourtant annoncé sa démission dimanche dernier.

Le milliardaire américain a trouvé les arguments nécessaires pour le faire changer d’avis. Medhi Benatia a désormais les pleins pouvoirs sur le domaine sportif jusqu’à la fin de la saison. Tandis que Pablo Longoria est cantonné à des missions purement représentatives. Le président de l’OM vivrait ce déclassement comme un véritable affront personnel.

Surtout qu’une suspicion de trahison empoisonne les relations. L’Equipe révèle que les fidèles de Longoria s’interrogent ouvertement sur l’attitude de Medhi Benatia ces derniers mois. Ils estimeraient que le directeur du football n’aurait pas agi par simple opportunité, mais aurait plutôt orchestré un plan méticuleusement préparé.

Cette « poussette » ou manœuvre d’éviction mûrie en coulisses, visait à fragiliser la présidence de l’Olympique de Marseille pour permettre au Marocain de s’emparer des leviers de commande. Au point où la collaboration entre Longoria et Benatia, qui autrefois très étroite, s’est mué en confrontation directe.

Les divergences sur la direction à prendre, notamment concernant la future nomination de Habib Beye, se sont multiplié. Cette guerre de pouvoir secoue un OM qui doit entamer sa reconstruction pour la suite de la saison.

