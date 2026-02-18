ASSE : Des nouvelles rassurantes pour deux blessés

Deux joueurs en reprise à l’ASSE ont donné de leurs nouvelles. Seront-ils disponibles pour affronter le Stade Lavallois, samedi ?

Chico Lamba : « Ça va bien, c’est mieux, je reviens bientôt »

Absent du groupe de l’ASSE lors du match contre l’EA Guingamp, la semaine dernière, Chico Lamba et Florian Tardieu annoncent leur retour proche. Dans l’Inside Match Week-end du club stéphanois, après la victoire au stade du Roudourou (le samedi 14 février), le défenseur central et le milieu de terrain ont rassuré sur leur blessure.

« Ça va bien, c’est mieux, car ce sont les premières semaines sur le terrain : je fais deux entraînements avec Ben. Je n’ai pas encore exactement la date de mon retour, mais je reviens bientôt », a confié Lamba, dans des propos rapportés par Peuple-Vert.

Tardieu : « Finalement, plus de peur que de mal »

Ayant manqué les deux derniers matchs de l’AS Saint-Etienne, Florian Tardieu prépare son retour en Ligue 2. « Je reprends avec le groupe dimanche ou en début de semaine (mardi, ndlr). Finalement, plus de peur que de mal », avait-il rassuré il y 4 jours.

En effet, le joueur de 33 ans s’était fait mal au genou lors d’une glissade, le mardi 3 février dernier. Philippe Montanier, le nouvel entraîneur des Verts, avait même craint le pire.

À voir

Mercato PSG : Un top joueur à 60 M€ rend fou Luis Campos

Lisez aussi : ASSE : Une décision capitale tombe pour Saint-Étienne !

« J’ai eu vraiment peur parce que ça a beaucoup tourné. À l’écho, ça a tiré sur le ligament interne du genou, mais à l’IRM, il n’y avait rien. C’était rassurant. Finalement, c’est à la hanche. C’est là où il y a le plus de gêne quand je fais des passes : ça tire un peu, mais c’est de mieux en mieux. Le docteur et l’IRM m’ont dit que j’ai eu de la chance, car ça aurait pu être pire », a-t-il raconté.

Comme confirmé, Florian Tardieu a repris l’entraînement collectif mardi, mais son retour en championnat cette semaine est très incertain. Lui-même l’avait indiqué : « S’il faut couper deux ou trois semaines pour être bien après… on le fait ».

Lire aussi sur l’ASSE :

Mercato ASSE : Saint-Étienne tient son futur crack offensif

À voir

Mercato OL : Deux offres XXL tombent pour Endrick

Mercato ASSE : Officiel, signature actée pour un milieu

ASSE : Pourquoi Saint-Etienne doit se méfier de Laval