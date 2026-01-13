Après la défaite face au Paris FC, le PSG annonce du lourd !

Lundi soir, le Paris FC a créé la surprise en éliminant le PSG dès les 16es de finale de la Coupe de France. Un échec qui a le don de pousser les hommes de Luis Enrique à la révolte pour le reste de la saison.

PSG : « On va rebondir et repartir de plus belle »

Une véritable sensation ! Ce lundi, le Paris Saint-Germain a été éliminé par le Paris FC (0-1) dès les 16es de finale de la Coupe de France. Depuis son arrivée sur le banc du PSG en 2023, l’entraîneur Luis Enrique enregistre ainsi son premier échec de sur la scène nationale.

Avec le Paris SG, l’ancien coach du Barça avait, jusqu’à maintenant, toujours gagné les compétitions nationales : la Ligue 1 (2024 et 2025), la Coupe de France (2024 et 2025) et le Trophée des Champions (2023, 2024 et 2025). Une grande première. Éliminé par le Paris FC, le Paris SG a encaissé un vrai coup sur la tête.

Au terme d’un match largement dominé mais terriblement frustrant, Senny Mayulu (21 matchs et 3 buts toutes compétitions cette saison) n’a pas caché sa déception. Le milieu offensif de 19 ans n’a pas brillé, mais il n’a pas été le seul joueur du PSG en dessous de son niveau lundi soir. Battu par le promu parisien, le club de la capitale vit cette élimination comme une petite humiliation. L’international espoir français a résumé le sentiment général en zone mixte.

« On a dominé le match, mais on n’a pas réussi à concrétiser. Il nous a manqué le but. Là on se prend une claque, mais on va rebondir », a déclaré Senny Mayulu, avant d’ajouter : « mieux vaut qu’elle arrive maintenant plutôt qu’en Ligue des Champions ? Un match est un match, c’est une compétition, on veut tout gagner. Du coup, c’est quand même casse-pied. »